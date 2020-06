Neil aseguró que las ventas por el Día del Padre bajaron entre un 35 y 45% respecto al 2019

Muchos fueron los comercios que registraron una baja en las ventas a raíz de la crisis económica que acarreó el país desde el 2019, sumado a que, posteriormente, la actividad comercial se vio interrumpida debido al surgimiento de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

Para el Día del Padre, se esperaba un leve repunte en las ventas, pero éstas no mejoraron. Para dialogar acerca de esta caída abrupta, la presidenta de la Cámara de Comercio, Carolina Neil, fue entrevistada por LU12 AM680 para comentar cómo se vivió la situación en Río Gallegos.

"Si podemos hablar de una pequeña recuperación, pero las ventas no han llegado a cumplir lo recaudado el año pasado. Estamos hablando de una baja de entre un 35% y un 45% respecto a misma fecha del año pasado", explicó Neil, considerando que la situación "viene difícil", dando a entender que el sector comercial se encuentra atravesando una crisis inminente.

Se llegó a creer que, con la flexibilización de la cuarentena, las ventas aumentarían, pero no fue así: "Cuando recién se empezó a flexibilizar, hubo un repunte o se superaron las expectativas que se tenían respecto a que es lo que iba a suceder cuando se abrieran las puertas de los comercios, pero eso duró poco tiempo, y ahora hay una baja, se ha retraído nuevamente el consumo", indicó la titular de la Cámara.

Para poder palear esta situación, se está considerando el "replantearse el tema de las promociones", las cuales se definen en común acuerdo con la Municipalidad y con la Secretaría de Producción, en la que se encuentran adheridos varios comercios de la ciudad.

La venta online, una alternativa para repuntar

Mucha gente, por motus propio, aún prefiere seguir conservándose en su casa, ya sea porque pertenecen a los grupos de riesgo o por el simple temor a enfermarse. Para poder acercarle a estas personas los productos que necesitan, con la cuarentena se implementó la venta online, para que los comercios y las personas puedan seguir funcionando: "La gente por ahí tiene un poquito de miedo. Yo insisto con quien no quiera salir, que está bien que no quiera salir, que quiera seguir cumpliendo la cuarentena. La mayoría de los comercios de Río Gallegos tienen venta online, con lo cual uno puede pedir el producto que desea. Se pone en contacto con el comercio, compra y se lo envían a domicilio. Es una buena manera de quedarse en casa y de cuidarse la persona que tenga un poco de miedo de salir", añadió Neil.

Para motivar a las ventas y trabajar en conjunto con los comercios, la Cámara de Comercio realizó distintas encuestas durante diez días a los diferentes locales en las cuales abordaron, entre otros temas, las ventas fuera de la ciudad de manera online, para poder evaluar así la pérdida de dinero y buscar alternativas para que los residentes contribuyan al comercio local.

Luego de la flexibilización, los comercios volvieron a ver la luz

Después de haber atravesado los primeros tramos de la cuarentena administrada, los comercios, finalmente, pudieron reactivar sus actividades. Neil consideró que un "porcentaje alto" de comercios abrieron sus puertas, pero que faltan algunos donde se requiere la aglomeración de gente para su funcionamiento, como lo son los cines. En estos casos, se presentó un protocolo de trabajo, el cual luego fue presentado en el Municipio a través de la secretaria de Producción, Moira Lanesán, quien le está realizando un seguimiento, pero esto no determinó, por ahora, que esté autorizada su reapertura.

El aguinaldo, en cuotas

"Con el tema de los aguinaldos es muy complejo para todos, no sólo para el local que está cerrado, sino también para el que está en funcionamiento. El ver de pagar en cuotas el aguinaldo es una realidad, y no es una cuestión de deseo el no pagarlo o de pedir que se pueda pagar en cuotas. Hoy la prioridad, como siempre es, es el pago de los sueldos. Las ventas no están siendo suficientes como para poder pagar y estar bien al día con esos compromisos", declaró Neil, despejando dudas que aún existían sobre el tema del pago del Sueldo Anual Complementario.

"Invitamos a la gente a que vayan y comparen precios, realmente se van a sorprender", concluyó Neil