Antes de conocerse el fallo de la Sala Juzgadora, fue la diputada Fabiola Loreiro (Por Santa Cruz) quien pidió tomar la palabra para referirse a la defensa que realizó Fernando Basanta en la jornada anterior. Loreiro planteó que la responsabilidad de la situación no recaía en Basanta de manera individual, sino en decisiones previas tomadas en el ámbito legislativo. Señaló que la terna que debía haberse presentado para la elección del vocal “no llegó completa al recinto“, contrariando -según expresó- el reglamento de la Cámara y lo previsto por la Constitución Provincial.

“Lamento que su impecable currículum se haya visto viciado por unanimidad por algo que era de fácil comprensión, de fácil lectura, y que se enseña a mis estudiantes de cuarto grado cuando hablamos de la Constitución“, dijo y subrayó que lo ocurrido debía analizarse no sólo desde la legalidad, sino desde la responsabilidad institucional. En su exposición, Loreiro afirmó que la ciudadanía “necesita creer en la Justicia” y que los funcionarios deben actuar con independencia política y respeto por la Constitución.

“Me preocupó porque sentí de que deberíamos tener miedo por tomar una decisión. Y no debe ser así: debemos confiar en ustedes“, dijo Loreiro y cerró su intervención con un mensaje sobre el impacto institucional del caso: “Tenemos que dar un mensaje claro. Para algunos esta decisión será justa, para otros injusta, pero debe quedar claro que fue tomada con compromiso por la libertad y por el bien común“.

Luego intervino Adriana Nieto, diputada también del oficialismo, quien destacó que el juicio político “es una herramienta de la democracia” y defendió la actuación de ambas salas. “Se trabajó mucho y se trabajó con conciencia“, aseguró, al tiempo que advirtió sobre los riesgos de los gobiernos que “incumplen preceptos constitucionales” y generan “quiebres democráticos silenciosos“.

Adriana Nieto: “Se trabajó mucho y se trabajó con conciencia”. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).