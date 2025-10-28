Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes comenzó el escrutinio definitivo de las elecciones 2025 en Santa Cruz, luego de los comicios del domingo en los que se eligieron tres diputados nacionales. Durante la jornada se revisaron los votos de 327 urnas, correspondientes a las localidades de Caleta Olivia, Cañadón Seco, Pico Truncado y Las Heras.

El recuento continuará este miércoles a partir de las 9 de la mañana, comenzando con Los Antiguos y luego el resto de las localidades. Se estima que el escrutinio definitivo podría concluir mañana miércoles si avanza al mismo ritmo que hoy, o de lo contrario, el jueves.

Tras la primera jornada, Jairo Guzmán, diputado nacional electo por La Libertad Avanza y único candidato presente en el escrutinio, pidió que se revisen los votos nulos, argumentando que la cantidad es “inusitada”. “Más de 7.600 votos anulados en toda la provincia, un 4,32% del electorado. Creo que amerita revisión, más con la paridad que se ha tenido en esta elección. Ojalá que la Justicia y el juez recapaciten en la necesidad de transparencia y de respetar el voto popular”, señaló.

En contraste, apoderados de otros partidos coincidieron en que la jornada se desarrolló con normalidad. Ramiro Serantes, de Fuerza Santacruceña, señaló en diálogo con La Opinión Austral que “todas las actas estaban bien” y que “si bien es la primera vez que vota con este sistema, no hubo mayores inconvenientes”. Además, aseguró que “la cantidad de votos nulos, recurridos y en blanco son similares a otras elecciones”, por lo que considera que el acto electoral se desarrolló normalmente.

Por su parte, Marcelo de la Torre, de Provincias Unidas por Santa Cruz, comentó: “Fue una buena jornada, tranquila. Siempre hay buena camaradería entre los apoderados, así que todo se desarrolló bien”.

“Los votos nulos ya se definen en la mesa que corresponde y no se abren las urnas para verlos. Eso siempre fue así; solo se revisan los votos recurridos, por eso se instruye a los fiscales para que recurran los que tengan sospechas”, añadió.

En el mismo sentido se expresó el juez federal Claudio Vázquez quien aclaró previamente que es imposible abrir todos los votos nulos, y que normalmente no se revisan porque ya fueron anulados por la autoridad de mesa durante la votación, sin que en ese momento existieran reclamos formales de los fiscales partidarios.