Los trabajadores informales se las ‘ingenian’ como pueden

La pandemia avanza a nivel global y en Argentina, en pleno aislamiento obligatorio, el presidente Alberto Fernández amplió algunos rubros habilitados para circular y trabajar, que se suman a los ya existentes. Sin embargo, aún quedan fuera muchos trabajadores informales que no pueden ejercer.

“Perdí la vergüenza de pedir, por eso zafé”

Fabián Paredes tiene 47 años y es soldador herrero. La cuarentena obligatoria lo tomó por sorpresa, al igual que a muchos ciudadanos en Río Gallegos.

“Se hacen largos los días, más aún cuando tenés hijos y no entienden la magnitud del problema. Esta situación me agarró sin un peso porque tenía que pagar un plan de pago de deuda. Así que estuvimos como 20 días casi sin nada, sin elementos de limpieza ni comida”, contó a La Opinión Austral.

En su caso, la familia está compuesta por tres menores y dos adultos. “Yo, por ejemplo, trato de distraerme haciéndome un chulengo para mi casa. El otro día pude hacer una parrilla y fueron unos pesos, no mucho, pero ayuda y paso el tiempo”, agregó.

Según sostuvo, “zafé gracias a que ya pasé tanto que perdí la vergüenza de pedir si es necesario, mis hijos están primero, así que no me importa pedir, después veré cómo devuelvo los favores o la plata, lo que sea necesario, no puedo permitir que mis hijos pasen hambre”.

Entre la ayuda que recibió se encuentra la de Graciela, de la Red Solidaria del San Benito y gente de Abordaje Territorial, del Ministerio de Desarrollo Social. “Así voy sumando favores que tendré que devolver en su momento, racionando lo poco que hay, tal cual como si fuera época de guerra”, afirmó en su crudo relato.

Retomar por falta de dinero

Alejandro Gómez, en tanto, tiene 45 años y es chofer de taxi. Por la cuarentena no está trabajando actualmente, pese a que está habilitado para circular. “Por temor al virus, me bajé del auto, pero por motivos económicos pienso retomar y volver a subirme, porque si no trabajo no tengo plata, como muchos argentinos”, explicó al medio.

Como tantos choferes en Río Gallegos, Alejandro tiene permitida la circulación. “Al decretarse la cuarentena, decido dejar el taxi pensando que iba a ser sólo por unas semanas, pero sin trabajo no hay ingreso”, indicó.

Alejandro, chofer de taxi, piensa retomar esta semana su labor. Pensó que la cuarentena duraría poco.

De esta manera, explicó que retomará la actividad laboral esta semana. “Porque estoy en una parada que trabajo mucho con gente mayor y al estar restringida su circulación, nos afecta a nosotros en la continuidad de viajes”, agregó Alejandro.

Explicó que para mantenerse económicamente, “uno siempre va tratando de ahorrar un poquito a diario, más si tenés a toda tu familia en Buenos Aires, como es mi caso”.

La clave: “Ir tirando”

Paolo Dell Ángelo tiene 25 años, se dedica a la fotografía y durante el aislamiento obligatorio comenzó a diseñar. “Hago flyers y diseños que me piden, al no tener un trabajo en algún lugar, me las rebusco con eso”, explicó al medio.

Paolo vive con su novia. La familia de ella los ayuda, pero piensa en avanzar en su profesión.

“Yo soy de Mendoza y hace 5 años que estoy acá, el primer año trabajé, pero tuve que ir a mi provincia y cuando volví me quedé sin trabajo. Desde ahí que estoy buscando. Como no conseguí, empecé a estudiar cosas y hacer cursos. Aprendí fotografía, diseño y operador de PC”, relató.

Son trabajos que, según afirmó, “sirven para ir tirando”.

“Tuve que vender cosas”

Martín de Sousa tiene 49 años y es empleado hace 9 de un comercio que debió cerrar sus puertas. “Prácticamente es como si estuviera desempleado”, contó al medio.

Martín trabaja hace 9 años como empleado de comercio. Hoy se considera prácticamente “desempleado”.

“En el comercio son los dos dueños y yo único empleado. Pero con la AFIP, deudas y todo, se fundieron. Verlos a las corridas pidiendo plata para cubrir impuestos, ya veníamos mal y este virus fue el detonante”, sostuvo.

Para sostenerse, puso en venta cosas suyas. “Son cosas que me costaron mucho trabajo y sacrificio llegar a tenerlas, para no tener que deber y seguir con la cabeza más tranquila”, explicó Martín al medio.

Las excepciones para circular hasta el 26 de abril

- Las personas con discapacidad "para realizar breves salidas en la cercanía de su residencia, junto con un familiar o conviviente".

- Los profesionales que trabajen a domicilio "con personas con discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno del espectro autista".

- Quienes requieran atención en los bancos. Estos deberán sacar el turno que darán las entidades financieras en Internet, exclusivamente.

- Los trabajadores mecánicos y productores de neumáticos. Estos sólo prestarán su servicio "para el transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, ambulancias o al personal con autorización para circular".

- Vendedores de repuestos de vehículos. Estos sólo lo podrán hacer "bajo la modalidad de entrega puerta a puerta. En ningún caso podrán realizar atención al público".

- Vendedores de artículos de librería e insumos informáticos, en las mismas condiciones que los anteriores.

Trabajadores Informales y profesionales contaron cómo llevan este aislamiento obligatorio en cada uno de sus rubros.

Expectativa de los profesionales por el lanzamiento de los préstamos blandos

Se trata de una línea de préstamos de entre 60 y 80 mil pesos por mes que podrán solicitar contadores, arquitectos, dentistas y abogados. Desde el Colegio de Odontólogos indicaron que trabajan con profesionales para ver cómo se implementaría en la provincia. Trabajadores de diferentes ámbitos celebraron el proyecto.

En el contexto del aislamiento social,preventivo y obligatorio, muchas personas debieron parar su producción debido a que no entraba dentro de las tareas esenciales para que “el país siga andando”.

En un principio, los más necesitados fueron los primeros en ser beneficiados con un bono único de emergencia de 10 mil pesos. El mismo alcanzó a los trabajadores informales y monotributistas de las categorías A y B con el fin de que pudieran comprar alimentos, ya que no contarían con demasiado dinero para subsistir.

Ahora, ya en la tercera semana de confinamiento obligatorio, el presidente Alberto Fernández se encuentra trabajando con su equipo para comenzar a implementar medidas paliativas para un sector que muchas veces fue relegado: la clase media.

Alberto Fernández ejecutó un paquete de iniciativas vinculadas a los alquileres, los desalojos, las tarjetas de crédito y las hipotecas, que podían caer en impagos involuntarios debido a la ausencia de ingresos como consecuencia del confinamiento necesario para enfrentar la pandemia.

Asimismo, y de acuerdo a lo que se sabe y trascendió en las últimas horas, se trataría de una línea de créditos blandos de la que serían beneficiarios los contribuyentes de las categorías C y D del monotributo. La misma tendrá un monto de 60.000 a 80.000 pesos por mes, aunque no trascendió por cuánto tiempo. La tasa será subsidiada -por debajo del 24 por ciento previsto para las pymes- y quienes accedan al crédito tendrán seis meses de gracia para iniciar su cancelación.

Ante esta novedad sobre la iniciativa, La Opinión Austral dialogó con diversos profesionales de la provincia para que dieran su mirada y valoración ante la posibilidad de acceder a esta línea de créditos.

Abogados

El letrado penalista Víctor Muriete celebró la iniciativa, ya que “el abastecimiento alimentario familiar y sanitario obligatorio debe ser la prioridad del Estado para doblegar la especulación de los empresarios argentinos”.

Los profesionales se mostraron expectantes para con el proyecto. FOTOS: GRUPO CRÓNICA

Asimismo, el letrado dijo ver “bien que haya ayuda para los abogados, para los monotributistas, que el Estado intervenga, no han podido trabajar ni pagar” amparándose en el consenso keynesiano y el centralismo del Estado, es decir, en el fortalecimiento del Estado mismo. De igual manera, dijo que “los abogados siempre habíamos sido excluidos de estas situaciones”.

Un colega de Muriete, el doctor Víctor Robles, dijo que se trata de una medida positiva y que “se anexa a la perfección. Que el soberano (por el presidente Alberto Fernández) te mande a tu casa a parar la producción, pero que también propicie los medios para hacer posible eso. A toda la población la mandó a hacer cuarentena porque el objetivo del Gobierno es contener la pandemia poniendo la salud primero. Cuando el Gobierno tiene claro adónde va, todo se armoniza”.

Por otro lado, para Robles es un poco preocupante el contexto económico que se viene, ya que “la asistencia a todas las clases sociales traerá consecuencias mediante la emisión de dinero, pero es inevitable, en esta economía de guerra siempre se toma el mal menor”.

Dentistas

LOA se comunicó con el Colegio de Odontólogos de la provincia y su titular, Luis Eceiza, indicó que por estas horas conocen la iniciativa, pero no sus pormenores.

Luis Eceiza, titular del Colegio de Odontólogos, adelantó que trabajan con el contador del ente para evaluar las posibilidades.

De igual manera, mantienen contacto con el contador de la entidad, que les comunica sobre la información que maneja él con los bancos. En la misma sintonía, Eceiza indicó que desde el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio, se encuentran enviando notas a diferentes autoridades para que atiendan las necesidades de los más de 400 odontólogos matriculados de la provincia.

Arquitecto

Si bien Martín Tanarro es responsable inscripto, es arquitecto y tiene contacto permanente para con colegas suyos monotributistas de diferentes categorías y con obreros que tienen las categorías más bajas.

Para Martín, la posibilidad de los créditos “es buena, es paliativa, pero es sólo para subsistir. En Argentina, los créditos se han pedido para poder crecer, por ejemplo, de 60 a 80 mil pesos no me alcanza para continuar construyendo mi casa, aunque sí para aguantar estos meses. Lo que me pareció muy bueno fueron los diez mil pesos para la gente que vive el día a día”.

Para el arquitecto Martín Tanarro, la medida paliativa es positiva.

Alberto Fernández pretende anunciar los créditos blandos para las categorías C y D del Monotributo antes de que concluya la semana próxima, indicó Infobae. Al igual que con el bono de emergencia, el Gobierno habilitaría una página oficial para que se inscriban los interesados en la iniciativa presidencial y luego las mismas serán evaluadas