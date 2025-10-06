Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una jornada cargada de tensión política e institucional, la Cámara de Diputados de la provincia realizó este lunes una sesión extraordinaria en la que se trataron dos temas centrales impulsados por el gobernador Claudio Vidal: la restitución de la figura del Procurador General para devolverle el cargo a Eduardo Sosa, tras más de 30 años de conflicto judicial, y el ingreso de una nueva terna para cubrir una de las vacantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Ambos proyectos fueron girados a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que sesiona este lunes desde las 16 horas, en una jornada que cuenta con transmisión en vivo desde la Legislatura Provincial. La sesión se desarrolló con la presencia de 23 diputados, y las ausencias del presidente de la Cámara, Fabián Leguizamón, en ejercicio del Poder Ejecutivo, y del legislador Daniel Peralta, quien fuera gobernador en el momento en que la Corte Suprema ordenó la restitución de Sosa.

Luxen: “Fue un papelón y asusta la calidad de jueces que tenemos”

En diálogo con La Opinión Austral, el diputado Pedro Luxen, presidente del bloque Por Santa Cruz, calificó como “un papelón y una vergüenza” el accionar reciente del Tribunal Superior de Justicia, tras los conflictos internos surgidos luego de la jura de nuevos vocales designados por la Cámara de Diputados y el Ejecutivo.

“Fue realmente un papelón y asusta, realmente asusta la calidad de jueces que tenemos en el máximo órgano haciendo este tipo de cosas. Por un lado, ratifican el juramento, por otro lado, lo desestiman, se vuelve a ratificar, se vuelve a desestimar. Es poco serio”, afirmó Luxen.

El legislador cuestionó además las acordadas contradictorias emitidas por una parte del Tribunal: “Creo que hay que hacer un análisis porque todos los santacruceños que están esperando resoluciones del máximo órgano se van a encontrar con decisiones que pueden ser discutidas o nulas. Cuatro vocales no pueden tomar decisiones por nueve. Tiene que haber orden y seriedad.”

Consultado sobre una posible intervención federal, Luxen sostuvo que “hay que ver qué actitudes van a tener”, pero advirtió que el Tribunal “no está funcionando como corresponde” y que “las últimas resoluciones lo muestran acéfalo”.

“El Tribunal Superior de Justicia es un órgano colegiado. No pueden sesionar cuatro vocales en un cuerpo de nueve. Es lógico. Tienen que convocar a todos y empezar a trabajar como corresponde”, remarcó.

“Se reflota una deuda histórica con Eduardo Sosa”

Durante la sesión, se aprobó el pase a comisión del proyecto que restituye la figura del Procurador General y devuelve el cargo a Eduardo Sosa, desplazado en los años 90.

Luxen recordó que, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la provincia nunca cumplió con la orden de restituirlo, y responsabilizó al entonces gobernador Daniel Peralta por haber demorado el tratamiento legislativo.

“El entonces gobernador Peralta tenía la intimación de la Corte Suprema. Mandó un proyecto para recrear el cargo, pero quedó apolillado más de 20 años en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Nunca se trató”, recordó.

Ahora, explicó, el proyecto fue girado nuevamente a comisión, donde será debatido punto por punto.

“Vamos a tratar cada artículo, va a seguir su proceso por las diferentes comisiones. Si obtiene despacho favorable, podría llegar al recinto el próximo jueves y saldar esta deuda histórica con la Corte Suprema y con la Justicia santacruceña”, anticipó.

Luxen también se refirió a los discursos de la oposición durante la sesión, que desviaron el debate hacia reclamos salariales y cuestiones económicas. “Llevaron la discusión para otro lado. Hablaron de salarios docentes, pero ningún diputado se opuso a cumplir con la Corte Suprema. Si íbamos a hablar de salarios, recordemos que entre 2016 y 2023 los docentes perdieron poder adquisitivo y Alicia Kirchner no pagaba a tiempo. Hay una carencia de memoria”, expresó.

Nueva terna para el Tribunal Superior de Justicia

El legislador explicó que la nueva terna judicial enviada por el gobernador Claudio Vidal reemplaza a una anterior que fue observada por incumplir requisitos constitucionales.

La actual terna está integrada por:

Carlos Javier Bernasconi Lahn

Gabriel Nolasco Contreras Agüero

Fernando Hernán Kustich

“La Legislatura no es una escribanía de nadie. Analizamos los antecedentes, verificamos los requisitos y trabajamos de cara al pueblo. Las comisiones son públicas y se transmite cada análisis”, destacó Luxen.

Lo que sigue

El diputado adelantó que este lunes la Comisión de Asuntos Constitucionales tratará tanto el proyecto de la Procuración General como las ternas judiciales restantes. Si obtiene dictamen favorable, el caso Sosa podría volver al recinto en la próxima sesión para su aprobación definitiva. “Estamos cerca de cerrar una deuda histórica y fortalecer la Justicia con instituciones serias y transparentes”, concluyó.