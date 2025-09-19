Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras la inauguración de la obra de refuerzo de gas sobre avenida Asturias que realizó este viernes la empresa estatal Distrigas, su presidente Marcelo De La Torre, habló en exclusiva con La Opinión Austral contando detalles de este proyecto que beneficiará a los barrios Virgen del Valle, Forestal, Servicios Públicos, entre otros sectores de la ciudad de Río Gallegos.

En primer término, destacó que “inició el 20 de agosto, tenia un plazo de 75 días y hoy ya está con gas la red”.

Daniel Álvarez y Marcelo De La Torre, junto a otras autoridades y trabajadores, tras el encendido de la llama, en el lugar de la obra. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

En ese marco, precisó que se trata de “un refuerzo de gas” y si bien los vecinos de dichos sectores ya contaban con el servicio, se trata de una obra vital para continuar ampliando la red en Río Gallegos.

“Con esta expansión que estamos haciendo iba a bajar la presión y caudal, así que licitamos una nueva estación reguladora, pero tiene un plazo de ejecución de 18 meses, y el invierno que viene iban a verse afectados. Para evitar esto, hicimos estos refuerzos y luego largaremos la obra de lo que serán los nuevos anillados de manzana para que más vecinos puedan tener gas”, contó De La Torre y enfatizó: “El señor gobernador Claudio Vidal nos indicó de llegar cuanto antes a todos los vecinos, y seguir avanzando para que todos puedan tener gas en la provincia”.

Dijo, para finalizar que “es la primera concretada en Río Gallegos de las anunciadas en mayo” y que el monto de la obra fueron $ 600 millones el monto de la inversión.

“Satisfechos y contentos”

Por su parte, Rubén Aranda, el propietario de Chimen Aike, la empresa que estuvo a cargo de los trabajos, también habló con el móvil de La Opinión Austral y recalcó que “el trabajo se terminó 40 días antes de la fecha de finalización. Tuvimos mucha suerte que el clima acompañó y obviamente que el túnel, que era la parte mas difícil, se realizó rápidamente. Satisfechos y contentos, traer los servicios a la gente es nuestra alegría”.

Rubén Aranda, propietario de Chimen Aike, la empresa que realizó los trabajos. FOTO: LEANDRO FRANCO/LOA

Dijo, además, “todo el equipo que forma parte de Chimen Aike es de Río Gallegos y ya nos trasladamos al 22 de Septiembre y Bicentenario continuando con más trabajos, esperando tener resultados los más rápido posible”.

