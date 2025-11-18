Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes, en El Calafate, se realiza la firma del decreto final que autoriza los contratos de cesión de diez áreas hidrocarburíferas, adjudicadas a siete operadoras privadas tras la salida de YPF, acto encabezado por el gobernador Claudio Vidal y con cobertura exclusiva de La Opinión Austral.

Uno de los presentes, el flamante presidente del Instituto Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Marcelo De la Torre, se refirió a este importante evento después de meses de trabajo.

“Es un momento significativo, ya es la firma del decreto de adjudicación de las áreas y con esto, el primero de diciembre pueden arrancar las nuevas operadoras”, dijo al tiempo que agregó: “La verdad que fue una labor compleja, no fue nada fácil, tuvo idas y vueltas, pero bueno, hoy en día ya se está concretando de la mejor manera la salida de YPF que recordemos que se fueron de todos los yacimientos maduros de todo el país”.

Respecto de los resultados, concluyó que “es un ejemplo a seguir”, lo realizado desde el Ministerio de Energía, conjuntamente con el gobernador Claudio Vidal. “Hace pocos días salió una noticia de Tierra del Fuego que va a hacer un acuerdo similar al que hizo la provincia de Santa Cruz”, sostuvo.

En ese sentido, De la Torre señaló: “Convengamos que es la primera vez en la historia que una operadora se va de los yacimientos y se hace cargo de los pasivos ambientales, esto no ha pasado nunca la historia de Argentina. Es la primera vez acá en Santa Cruz, así que muy buena noticia para todos nosotros”.

Finalmente, comentó que este miércoles 19, en El Calafate, se procederá a la firma de escrituras del IDUV. “Hay muchos barrios que se han entregado durante años y no había papeles” y comentó: “Estamos reorganizando todas estas áreas, la verdad que es una labor muy amplia, muy ardua y el día de mañana 38 títulos vamos a entregar en esta localidad”.