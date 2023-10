El candidato a Intendente en el lema “Juntos por Río Gallegos”, Marcelo Saá, hablo de la cantidad de vecinos que acudieron desde temprano a las escuelas para votar que superó ampliamente a lo que sucedió en las PASO “eso me llamó la atención porque en las elecciones anteriores, a esta hora no había llegado tanta gente y eso se reflejó en el trabajo más pesado para las autoridades de mesa”.

Consultado sobre el momento que lo tiene como uno de los candidatos para ocupar el puesto de jefe comunal luego de haber pasado por otros cargos en la capital, señaló “es importante. Trabajé mucho en las dos gestiones como las de Fredy (Alfredo Martínez), ‘Pirincho’ (Héctor Roquel), y eso da la tranquilidad de saber cómo se hacen las cosas. Es un desafío importante, sabemos que es una elección complicada, pero somos optimistas como grupo tratar de ganar y, si no se puede, tener un representante nuestro como Nadia como concejal”.

Respecto a la cantidad de boletas con las que se encuentran los ciudadanos cuando acceden al cuarto oscuro “es una queja recurrente en cada una de las elecciones, inclusive hemos detectado algunos casos de personas que nos avisan que faltan determinadas boletas y a veces está pero es complicado ubicarla. Me pasó a mí que no llevé mi voto y tuve que mirar dos veces para ubicarla”.

Para cerrar el tema acotó que la situación da la pauta de que no ayuda al que vota. “Ojalá se vaya a un sistema más simple que preserve la voluntad y la facilidad de elección del ciudadano”.

Nivel nacional

Santa Cruz definirá varios representantes como así también al presidente “Integramos ese frente que lleva Patricia (Bulrich), pero sabemos que también es una elección complicada, que los últimos resultados no ha sido alentadores pero la gente elige y eso es lo importante”.

Para finalizar concluyó en el deseo de que los que ganen cumplan con lo que prometieron.