El Gobierno de Santa Cruz confirmó este martes que Matías Cortijo, ingeniero químico y actual gerente distrital de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) en El Calafate, será el nuevo presidente de la empresa estatal.

La designación forma parte del proceso de reestructuración del organismo, considerado clave para la provisión de servicios esenciales en toda la provincia.

Jorge Avendaño, Claudio Vidal y Matías Cortijo. FOTO: GOBIERNO DE SANTA CRUZ

Por su parte, Jorge Avendaño, quien deja la presidencia, continuará acompañando la gestión durante la etapa de transición, aportando su experiencia y brindando respaldo estratégico al nuevo titular.

Según indicaron, tanto Cortijo como Avendaño coincidieron en destacar la importancia de SPSE para la comunidad santacruceña y subrayaron la necesidad de impulsar un trabajo coordinado, con cohesión institucional y mejoras en la prestación de servicios en todo el territorio.