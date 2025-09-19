Matías Cortijo: “Vamos a buscar a los que tienen conexiones clandestinas” El presidente de Servicios Públicos, Matías Cortijo, anunció un plan para combatir las conexiones clandestinas, sanear las cuentas de la empresa y avanzar en la instalación de medidores de gas y agua. “No es justo que el vecino que paga sostenga al que se cuelga”, advirtió.

El presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Matías Cortijo, dialogó con La Opinión Austral durante el inicio de la obra de extensión de la red de agua en el barrio Chimen Aike de Río Gallegos. En la entrevista, se refirió a los desafíos de gestión, la necesidad de combatir las conexiones ilegales, la compra de medidores y el pedido del gobernador Claudio Vidal.

“Estamos comenzando la obra para darle agua al barrio. La primera etapa conectará a tres manzanas, alcanzando entre 68 y 70 lotes. Después se irá extendiendo manzana por manzana”, explicó Cortijo.

El plazo de obra estimado es de apenas cuatro días, aunque las conexiones domiciliarias dependerán de la demanda de cada familia. “Buscamos priorizar las obras en los barrios más poblados, donde el impacto social es mayor”, agregó.

Conexiones clandestinas: “El vecino que paga no puede sostener al que roba”

Cortijo, que al frente de Servicios Públicos hace tan solo dos semanas, habló del mandato que recibió al asumir. “El gobernador me pidió dos cosas: llegar a la gente y sanear las cuentas de la empresa”, afirmó.

En la actualidad, la empresa solo recauda un tercio de lo que gasta por lo que el gran desafío es lograr que se pueda solventar y evitar la privatización. Sin embargo, el presidente descartó un aumento de tarifas como solución y afirmó que “hoy no hay margen social ni económico para subir las tarifas. El camino es mejorar la eficiencia, reducir costos y terminar con las conexiones ilegales”.

En este sentido, lanzó una fuerte advertencia contra quienes están “colgados” a los servicios. “Hay mucha gente que está conectada de forma clandestina y vamos a ir a buscarlos. Es injusto porque el vecino que paga, está pagando por dos personas”, afirmó el presidente de SPSE.

Y reflexionó: “a veces se entregan los barrios sin prever los servicios; lo que debería hacerse es urbanizar y entregar los lotes con los servicios ya listos. Históricamente no se ha hecho. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer nosotros es ponernos al día con todas esas urbanizaciones”.

“La dinámica para quienes estén conectados ilegalmente es la misma que se viene haciendo: se avisa a la persona, a la familia, se le pide que se acerque a regularizar, si no lo hace se viene a cortar”.

Según Cortijo, otro gran problema es que los operarios sufren maltratos cuando intentan quitar las conexiones ilegales: “Nos han seguido con machetes, sueltan perros o insultan. Les pido a los vecinos que respeten a los trabajadores”.

Actualmente, no todas las viviendas en Santa Cruz cuentan con medidor de gas. En esos casos, Servicios Públicos aplica una tarifa redondeada, sin importar el consumo real de cada familia.

“Esa modalidad muchas veces termina beneficiando a quienes más consumen. Los medidores son más justos porque cada vecino paga por lo que realmente gasta”, explicó Cortijo.

El presidente de SPSE aseguró que ya se está trabajando para revertir la situación:

“Hace poco llegaron 600 medidores que se distribuyeron entre Río Gallegos, Calafate y Caleta Olivia. Tenemos otra compra en marcha de 1.000 más y una licitación por 6.000”.

El futuro de los medidores de agua

El agua potable también necesita avanzar hacia la medición individual. A diferencia del gas, en el caso del agua SPSE aplica un esquema particular: se cobra un porcentaje del consumo eléctrico, lo que funciona como una tarifa plana proporcional.

“El sistema más justo es que cada vecino pague por lo que gasta, pero todavía no tenemos equipos suficientes para cubrir toda la demanda”, sostuvo el funcionario y explicó que en El Calafate, por ejemplo, solo tienen medidores de agua los grandes consumidores.

El problema, advirtió, es que los equipos disponibles no siempre se adaptan al clima de la Patagonia: “En invierno los medidores de agua se escarchan y se rompen asique antes tenemos que encontrar una solución tecnológica que resista las bajas temperaturas”.

Cortijo insistió en que el desafío es enorme, pero que se puede revertir con organización y eficiencia. “Con inversiones podemos bajar costos y garantizar que ningún santacruceño se quede sin servicios. Ese es el compromiso”, cerró.