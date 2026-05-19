La Opinión Austral se acercó nuevamente al Mercado Concentrador Patagónico, inaugurado este domingo 17 de mayo en Río Gallegos. La iniciativa, impulsada por la empresa estatal Santa Cruz Puede SAU, cuenta con vendedores de distintos puntos del país, algunos de los cuales hablaron con este medio sobre los precios de sus productos y el funcionamiento de este espacio.

Cómo funciona la venta en el Mercado Concentrador

Actualmente, la comercialización se lleva adelante bajo la modalidad de bulto cerrado para mayoristas de lunes a viernes, de 6 a 14 horas. En tanto, los sábados, de 10 a 14, el acceso estará habilitado para familias que podrán adquirir productos en formato minorista. Desde el predio indicaron que el sistema apunta principalmente al abastecimiento de verdulerías y comercios locales, aunque también puede ser aprovechado por grupos familiares que se organicen para realizar compras.

Analizan habilitar la venta minorista al público los fines de semana. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

El “reviente”, la oportunidad para comprar todavía más barato

Los productores explicaron que los valores de la fruta y la verdura fluctúan con mayor rapidez que otros bienes debido a la oferta y la demanda, el impacto directo de las condiciones climáticas en las cosechas, la estacionalidad de cada producto y los costos logísticos. En el Mercado Concentrador Patagónico esta dinámica se replica, por lo que recomendaron a los compradores —que pueden asistir los sábados— consultar las listas de precios directamente en el lugar.

A su vez, se mencionó que existen oportunidades de compra tanto para verduleros como para familias en casos puntuales, especialmente cuando la mercadería debe liquidarse antes de perder frescura o quedar fuera de venta. Si un lote permanece sin salida durante varios días, los vendedores suelen reducir su valor para recuperar parte del costo. También influye la llegada de nuevos envíos de frutas y verduras, que incrementa la oferta disponible y empuja los precios a la baja.

“La idea es que la gente venga y recorra” Cristián, productor de Río Negro

Cristian Córdoba, proveniente de Río Negro, precisó que “se van a encontrar con una calidad que creo que es inigualable acá, por lo que hemos estado viendo. Venimos directamente del Valle, del productor directo, que es lo que por ahí cuesta que llegue a las provincias cuando hay intermediarios y demás”.

Consultado acerca de los precios que se pueden hallar en su puesto, indicó: “Esta es una fruta de exportación. Las manzanas salen 58.000 pesos los 18 kilos. Después tenemos otra a 48.000 pesos, que son 20 kilos y a granel; una fruta más chica, que no se puede poner con maples, entonces se embala. Y después tenemos una comercial a 48.000 pesos”.

Además, aclaró que trabajan con QR, Tarjeta Naranja y todas las billeteras virtuales accesibles para la gente. “La idea hoy por hoy, porque hacerlo por kilos lleva mucho tiempo y viene mucha gente, es hacerlo por maples. Para venir acá hay que invertir mucho y lo que menos queremos es agrandar el costo. Yo calculo que un maple tiene unos tres kilos”, señaló.

Cristian Córdoba, vendedor de Río Negro, en el Mercado Concentrador Patagónico. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSRAL.

Cristian mencionó igualmente que trajeron otros productos para probar, como la palta, a 45.000 pesos los 10 kilos, y el limón, a 21.000 pesos los 17 kilos. “Vienen de Tucumán. Después tenemos peras que son de exportación, están verdes, firmes y la tenemos a 38.000 y la comercial a 36.000. Invitamos a la gente a que venga y se anime, porque vinimos a hacerle más fácil el bolsillo“, añadió. Para cerrar, remarcó que “la idea es que la gente venga, recorra. Nosotros estamos dando manzanas para probar y los esperamos acá”.

De Bahía Blanca a Río Gallegos

De igual manera, La Opinión Austral conversó con Agustín, de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, quien manifestó: “Somos consignatarios de todo lo que es hortalizas pesadas: bolserío, papa, cebolla, batata, zanahoria, boniato, zapallo inglés o cabutiro y zapallo anco. Después trabajamos hortalizas como tomate y berenjena, además de algunas frutas como banana ecuatoriana, banana brasilera, kiwi y palta. También traemos productos gourmet, como coco, jengibre, papines, frutos secos y aceite de oliva”.

En cuanto a verduras, explicó que, por el momento, cuentan con algunas lechugas hidropónicas, aunque seguramente la semana próxima o la siguiente sumarán productos de Santa Fe y Trelew, Chubut. “Tenemos puestos en Bahía Blanca y en Coronel Suárez. Lo que hacemos es que haya mercadería todo el año. Cargamos y le compramos directamente al productor de la zona de producción. Eso hace que no falte mercadería y que siempre llegue fresca. Muchas veces lo que pasa es que hay reventa: se compra en otros mercados y después se revende”, comentó.

Precios: oferta y demanda

A propósito de cómo operarán en el Mercado Concentrador Patagónico, explicó que “si algo no se vende, la gente tiene que entender que esto es oferta y demanda. Una banana recién descargada vale un precio y una que se descargó tres días antes vale mucho menos. Acá a eso le decimos ‘el reviente’, porque muchos verduleros esperan al final y compran más barato porque el puestero no pudo vender la mercadería. A veces se vende por debajo del costo”.

Con respecto a los precios, sostuvo que “para dar un precio de la papa hay que definir calidad y kilos. Acá generalmente están acostumbrados a trabajar una papa de Mendoza de unos 16 kilos. Yo ahora tengo papas procesadas. Son parejas, no tienen tierra y pesan entre 18 y 20 kilos. La bolsa vale 22.000 pesos. La misma papa negra vale 18.000 pesos, casi 1.000 pesos menos por kilo”.

Agustín, comerciante de Bahía Blanca. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSRAL.

Y amplió: “Estas papas se encarecieron un poco porque en la provincia de Buenos Aires llovió mucho, pero la semana que viene se va a normalizar y vamos a traer una papa todavía más económica, que calculo va a costar entre 10.000 y 12.000 pesos la bolsa de 18 kilos. Las papas que vienen de otros lugares suelen ser de campo: se cosechan y se embolsan directamente. Estas no, se llevan a un galpón, se procesan y se clasifican”.

Por tal razón, las personas podrán elegir qué calidad quieren. “Las otras papas vienen más deformadas o más chicas. Todo eso se separa. Esta papa queda por un lado y la otra, la de 10.000 o 12.000 pesos, queda aparte y más barata”, dijo, y agregó que trabajan con zapallos de 18 kilos. “Nosotros le decimos coquena o anco batata, es parecido al anco común, pero más dulce. También hay zapallo inglés -las bolsas valen más o menos 15.000 pesos- y traemos cebollas maquinadas con tamaños de dos, tres y cuatro”.

Al ser consultado sobre la venta al público únicamente los sábados, Agustín enfatizó que “se puede vender todos los días, pero como somos mayoristas y nos dedicamos a venderle a negocios, la modalidad es por bulto cerrado. Después, si dos o tres familias se ponen de acuerdo, compran una bolsa de papa y la dividen, eso ya depende de ellos”.

De todas formas, aclaró que el sábado el Mercado abrirá para vender fraccionado. “Va a ser por kilo. Como recién arrancamos, todavía se están definiendo horarios. De lunes a viernes será de 8 a 14 y los sábados creo que de 10 a 14, aunque algunos hablaban de hasta las 16. Por las dudas, que vengan antes de las 14”, expresó.

En otro tramo de la entrevista, añadió que “un limón tucumano hoy vale más o menos 1.000 pesos de costo y la caja cuesta 18.000 pesos. La mayoría de la mercadería no se trabaja a precio fijo. Hay cosas que sí, como lo importado. Eso se vende a precio fijo o se baja solo si está por tirarse o si hay necesidad de recuperar algo. La mayoría de las cosas las trabajamos como consignatarios y el precio se va ajustando”.

Luego de remarcar que cuentan con aceite de oliva y mieles con procesos específicos, habló de las condiciones climáticas de Santa Cruz: “Incluso el productor nos pregunta cómo tenemos que traer el tomate: si más verde o más colorado, sobre todo por el frío. Son cosas que todavía estamos aprendiendo para manejar mejor la calidad”, detalló.

Agustín mostrando los zapallos que vende a La Opinión Austral. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSRAL.

Para finalizar, hizo hincapié en que “traemos otro tipo de mercadería, como las bananas brasileñas. Lo único que tienen es la cáscara manchada, pero para mí son más ricas que las ecuatorianas. Por ahí hay que cambiar la mirada: mucha gente ve manchas y piensa que la banana está podrida, pero en realidad solo está marcada. Es una alternativa muy barata: la caja vale 28.000 pesos y trae 22 kilos”.

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