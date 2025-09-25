La reciente sesión extraordinaria convocada en la Cámara de Diputados de Santa Cruz para designar a los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) generó críticas de distintos sectores, entre ellos el municipal. Mercedes Neil, secretaria de Turismo de Río Gallegos, calificó el procedimiento como un atropello a las leyes y la Constitución, en dialogo con La Opinión Austral.

“Es otro atropello más que sufre el municipio, la provincia, con esas decisiones que toman desde el gobierno provincial, que evidentemente forma parte de un nerviosismo que tienen por todo lo que se viene. Asique por supuesto estamos acompañando”, expresó Neil y agregó que “Nos tratan de violentos a nosotros, pero las actividades violentas las tienen ellos”.

La funcionaria destacó que la figura del intendente Pablo Grasso y su gestión están siendo afectadas por decisiones provinciales: “No se dan cuenta que estas decisiones afectan a la sociedad. Hablan mucho de la institucionalidad y no la vemos presente”.

Sobre la actitud de quienes impulsan la designación de jueces, Neil fue crítica: “Es una actitud patotera. No les interesa el diálogo, no les interesa el consenso, no les interesan los tres poderes ni la institucionalidad, es de la boca para afuera. Por eso estamos acá, con toda la gente que dice que no está bien lo que están haciendo y que esto es un atropello más a las leyes, a la Constitución y no lo podemos permitir”.