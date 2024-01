Milei acompañó a sobrevivientes del Holocausto en el encendido de velas por las víctimas del nazismo

El presidente Javier Milei acompañó hoy durante el Acto oficial del Día Internacional del Holocausto a sobrevivientes del genocidio en un acto que se realizó en la sede porteña del Museo del Holocausto y que contó, entre otras actividades, con el encendido de seis velas que representan las seis millones de judíos asesinados por el nazismo.

El acto inició a las 11:30 en la nave principal del museo ubicado en la calle Montevideo 919, en medio de un estricto operativo de seguridad que incluyó cortes en las calles Paraguay y Marcelo Torcuato de Alvear, adyacentes a la institución.

El acto contó además con la presencia, como cada año, de sobrevivientes argentinos del Holocausto, y entre ellos se destacó la figura de Eva Fono de Rosenthal, nacida en Hungría y los campos de extermino del nazismo.

Rosenthal recordó su historia de supervivencia y destacó que tras el ataque de Hamas a ciudadanos israelitas fue “algo que no pensó que volvería a vivir”.

“El mundo no puede volver a permanecer en silencio frente a esas atrocidades. Es nuestra obligación contar porque fuimos testigos de uno de los episodios más oscuros de la historia, es una de las herramientas más poderosas para evitar que se repita”, sentenció.

La sobreviviente de 98 años pidió que no seamos “testigos indiferentes” y que “estiremos las manos para defender a los que sufren”.

Milei, junto a los principales funcionarios de su gabinete y representantes de la comunidad judía, acompañaron a los sobrevivientes en el encendido de las seis velas.

Durante el acto se relató la historia de vida de los sobrevivientes presentes.

Además, una intérprete canto Canción Eli-Eli de la poetisa asesinada por el régimen nazi Hannah Szenez y Honrar la vida de Sandra Miahnovich.

El presiente de la Daia, Jorge Knoblovits, consideró que el próximo viaje de Milei a Israel es “adherir a los valores democráticos”

“El viaje es un apoyo contundente que va en línea con determinar que hay que combatir el terrorismo y derrota. No es solo una adhesión a la comunidad judía, lo que hace el presidente y el gobierno es adherir a los valores democráticos”, sostuvo Knoblovits en declaraciones para Télam.

Entre los funcionarios del gobierno estuvieron presentes estuvieron la canciller Diana Mondino, el ministro de Defensa Luis Petri, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, el ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona, el secretario de Trabajo Omar Yasin, el secretario de Cultura Leonardo Cifelli y el secretario de Culto Francisco Sánchez, entre otros. (Télam)