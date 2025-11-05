Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Javier Milei resolvió dar semi marcha atrás con la parálisis total de la obra pública nacional y reactivar 10 proyectos específicos distribuidos en varias provincias. La decisión llega tras el resultado electoral favorable y la convocatoria al diálogo con gobernadores de distritos no peronistas, lo que marcó un giro respecto de la política de ajuste inicial.

De acuerdo con el Ministerio de Economía, se autorizaron diez obras de inversión por más de $85 mil millones que se ejecutarán en los próximos tres años, además de una licitación para concesionar 1.800 kilómetros de rutas y autopistas nacionales.

La imágen proyectada del edificio terminado.

Se reflota una obra proyectada en 2010

Entre las obras “descongeladas” se destaca la construcción de una Sub-Central de Incendios en El Chaltén, dentro del Parque Nacional Los Glaciares, que forma parte del Proyecto Paisajes. La inversión total será de $2.241 millones, con fondos asignados entre 2025 y 2026.

El nuevo centro permitirá fortalecer la respuesta ante emergencias forestales en una de las zonas naturales más emblemáticas del país y generará empleo local en el sector de la construcción y mantenimiento ambiental.

El proyecto de esta obra que se construirá bajo la supervisión de Parques Nacionales, data del año 2010. Se trata de un edificio que estará ubicado en el acceso la localidad de El Chaltén, en el mismo predio que la APN cuenta, entre otras infraestructuras con un centro de informes donde los visitantes (nacionales y extranjeros).

Mapa de ubicación del lugar dónde se construirá la sub sede central de incendios.

Las características del proyecto son:

Ubicación: El predio se encuentra en el Parque Nacional Los Glaciares, en la zona del centro operativo Lago Viedma, al oeste del río Fitz Roy y cerca del acceso a El Chaltén.

Objetivo: Construir un edificio diseñado específicamente para la prevención y extinción de incendios en el parque nacional y las áreas circundantes.

Arquitectura: El diseño del edificio será un volumen emblemático que representará las montañas de la zona al acceder al parque.

Presupuesto: El proyecto implicará una erogación de aproximadamente $2.241.156.000, según lo publicado en noviembre de 2025

Concesión de rutas

Además de las diez obras confirmadas para 2026, se pretende concesionar más de 1.800 kilómetros de rutas en distintas partes del país. Desde el Gobierno nacional aseguran que se busca reemplazar el modelo de ejecución directa por un esquema mixto de concesiones y control estatal, orientado a la eficiencia, transparencia y sostenibilidad.

“El Estado debe ser garante y no operador; debemos atraer capital genuino para desarrollar infraestructura moderna”, sostuvo el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, al anunciar la creación de la Red Federal de Concesiones, que permitirá involucrar al sector privado en el mantenimiento y operación de rutas.

Pla de inversión selectiva

Hasta mayo, el relevamiento de la Secretaría de Obras Públicas indicaba que solo 330 obras nacionales habían sido finalizadas, mientras que más de 1.400 permanecían paralizadas desde el inicio del Gobierno libertario.

Ahora, con el nuevo esquema, se busca retomar diez de ellas, la mayoría pertenecientes a Parques Nacionales, ubicadas en las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Tucumán, Córdoba, Santiago del Estero, Rosario y CABA.