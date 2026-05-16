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“Los diputados deben definir si Santa Cruz se endeuda caro o barato“, dijo la ministra de Gobierno, Belén Elmiger al defender el proyecto enviado por el Gobierno de Claudio Vidal a la Cámara de Diputados para autorizar el endeudamiento en USD 600 millones.

Explicó que Provincia ya cuenta con autorización para tomar deuda en pesos aprobada en el presupuesto provincial, pero el análisis técnico realizado por Economía determinó que el financiamiento en dólares representa una alternativa “mucho más conveniente” para las cuentas públicas.

“Hoy los diputados tienen que decidir si Santa Cruz se endeuda a tasas del 28 al 60% en pesos o si accede a tasas de entre el 6 y el 9,75% en dólares“, afirmó.

Recordó que el financiamiento que se obtenga estará destinado exclusivamente a infraestructura y remarcó que la legislación vigente prohíbe utilizar esos recursos para salarios o gastos corrientes.

Detalló que el Gobierno provincial proyecta ejecutar obras estratégicas vinculadas al acceso al agua, energía, saneamiento y desarrollo productivo. Entre las prioridades mencionó la solución definitiva al problema del agua en Caleta Olivia, plantas de tratamiento cloacal en distintas localidades, la extensión de plantas de ósmosis en Puerto Deseado, la interconexión energética para ciudades con generación aislada, el acueducto del Lago Buenos Aires y obras vinculadas al desarrollo portuario y turístico.

Además, destacó la importancia de finalizar el interconectado eléctrico entre Los Antiguos y Perito Moreno.

“Esa obra le va a ahorrar a Servicios Públicos alrededor de $ 2.000 millones por mes y permitirá reducir costos energéticos que hoy son muy altos para muchas localidades”, sostuvo.

Más adelante, la ministra cuestionó las críticas opositoras sobre un supuesto “endeudamiento del futuro” y aseguró que los verdaderos costos para la provincia provinieron de obras que nunca se concretaron. “El futuro se hipotecó cuando durante años no se hicieron las obras que la provincia necesitaba”, sostuvo.

Los ministros Elmiger y Verbes explicaron los alcances del proyecto de ley.

En esa línea, afirmó que el objetivo del Gobierno de Claudio Vidal es resolver problemas estructurales vinculados al acceso al agua, la energía y los servicios básicos que llevan décadas sin solución.

La ministra remarcó que la propuesta surgió a partir de un análisis técnico y financiero realizado por el equipo económico provincial.

“No estamos actuando de manera irresponsable. Tenemos un equipo técnico muy profesional que analizó todas las alternativas y concluyó que endeudarse en dólares es hoy la mejor opción para Santa Cruz“, expresó entre otros conceptos.

Asimismo, explicó que la provincia cuenta con ingresos en moneda extranjera provenientes de regalías hidrocarburíferas, lo que permite respaldar el financiamiento.

“Santa Cruz recibe aproximadamente USD 320 millones anuales en regalías. Eso nos da previsibilidad para afrontar este tipo de herramientas financieras”, indicó.