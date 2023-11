Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Tasa Vial se creó hace cuatro años en el Código Fiscal, sin embargo, la decisión política del Ejecutivo municipal fue no recaudarla y sostener con recursos propios sin trasladarla a los vecinos. Ante el nuevo escenario, la administración de Pablo Grasso pidió poner en marcha el cobro, atento al anuncio del presidente electo, Javier Milei, de paralizar la obra pública.

“La obra pública se termina. No tenemos plata… El déficit fiscal es de 5 puntos del PBI y si tenemos en cuenta el Banco Central, se suman otros 10. Tenemos un déficit fiscal de 15% del PBI”, dijo esta semana el líder del partido La Libertad avanza, aclarando que los estados “van a tener que licitar las obras para que las haga el sector privado. Si no hay nadie que la quiera hacer, es que no tiene sentido esta obra“.

El tema fue girado al Concejo Deliberante, que ayer logró bajarlo del temario, en una concurrida sesión. En efecto, el tema se conoció cuando, en la víspera, el concejal de Cambiemos Leonardo Roquel lo calificó de “impuestazo”.

“En medio de las dificultades económicas que enfrentamos los riogalleguenses para llegar a fin de mes, es decepcionante ver cómo el intendente busca aumentar la carga financiera de todos los vecinos. No permitiremos que el municipio sea tratado como un cajero automático. Hoy, más que nunca, debemos unirnos para rechazar la propuesta de imponer una tasa al valor del combustible en nuestra ciudad”, había posteado el edil en la previa a la sesión.

“Acá hay que hacer una diferenciación que el concejal está mal informado o se le pasó por alto: una cuestión son las naftas y otra cosa es el gasoil, entonces, este gravamen iría sobre la nafta Súper de 95 octanos y sobre la nafta Premium de 8, no sobre el gasoil, que es el que usa todas las empresas de logística y es el que usa el transporte y el que puede llegar a producir una sobrecarga en el precio de cualquier tipo de producto”, explicó el secretario de Hacienda.

Robles indicó además que más allá de que este año ese combustible específico, las naftas Súper y la Premium, aumentó más de un 50%, “no escuché a nadie que se rasgara la investidura para ver adónde va eso“. Lo que el municipio plantea es que con la recaudación de ese 4% finalizará obras actualmente en ejecución.

Porque “el propio gobierno nacional, que votó mayoritariamente el pueblo de la nación, el pueblo de la provincia y el pueblo de la ciudad, está diciendo que tenemos que salir a buscar el financiamiento. Bueno, esa es la forma de buscarlo. Otra no hay”, insistió.

Por otro lado, la modificación del orden nacional obliga a introducir cambios en el Presupuesto Municipal, que estaba atado a las proyecciones de la nación y la provincia. “El esquema de Presupuesto Nacional que mandó el ministro Massa no tiene nada que ver con el modelo de estado de ocho ministerios que proyecta la administración que va a entrar“, dijo, razón por la cual se evaluará tras la aprobación del presupuesto nuevo, que “veremos hasta dónde llega y qué es lo que contiene, en qué afecta a la provincia y a su vez, al municipio”.

Por otro lado, el funcionario municipal opinó que “quienes tenemos algún tipo de responsabilidad de gestión política, tenemos que tratar de, más allá de las diferencias de visión que podamos tener, o hasta personales en determinados temas, tener el mayor diálogo posible en todos los temas y tratar de extremar en el consenso en posiciones comunes”.

Robles aseguró entonces que “el gobernador electo (Claudio Vidal) va encontrar aliados en todas las intendencias y a su vez, los intendentes van a encontrar el respaldo de sus pares ante políticas que pueden llegar a ser catastróficas para determinadas comunidades“.

Esto porque cuando comiencen a verse los efectos del “ajuste del gobierno nacional, por ejemplo con la paralización de obras, esa gente no va a golpearle la puerta a Milei, va a ir al Ministerio de Desarrollo Social, va a venir a la Secretaría de Desarrollo del municipio de Río Gallegos, y así en todas las localidades”, entonces “vamos a tener que estar muy atentos y trabajar cohesionados”, finalizó.