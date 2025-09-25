En medio de la polémica sesión extraordinaria y secreta convocada en la Cámara de Diputados de Santa Cruz para designar a los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el diputado del ARI – Coalición Cívica, Pedro Muñoz, sentó una postura crítica tanto sobre la legalidad del proceso como sobre el sistema de selección vigente, brindó declaraciones a La Opinión Austral.

“Más allá de la apreciación personal que tengo con el juez Bersanelli, el mismo tiene una medida cautelar. Lo he sostenido en la comisión, y de la misma manera voy a hacer el mismo planteo hoy, habida cuenta de que hay una medida de esa naturaleza”, señaló el legislador, en alusión al fallo judicial que puso en duda la continuidad del trámite legislativo.

Muñoz también cuestionó el procedimiento impulsado por la provincia para cubrir las vacantes en el máximo tribunal: “Para mí es lo mismo que el Consejo de Educación. No es un sistema de elección que yo comparta, porque está en la misma sintonía de lo que teníamos antes. Yo prefería una selección más amplia, más abierta, con audiencia pública, como se hace a nivel nacional, con un jurado quizás, para seleccionar a los jueces más probos y sin tanta vinculación política”.

Aunque reconoció que no acompañó la ley que amplió la composición del TSJ, descartó que sea inconstitucional: “En los debates que tuvimos en la Cámara y en las comisiones, ningún diputado, ni oficialista ni de la oposición, manifestó cuestiones de inconstitucionalidad. La discusión estuvo más centrada en la interpretación de las facultades del Gobernador para convocar la sesión”.

Finalmente, el diputado ratificó que su postura es no avanzar en la designación de los nuevos vocales mientras siga vigente la medida judicial: “Hoy por lo pronto estamos con esta discusión y entiendo que no debiera procederse a la continuidad, habida cuenta de este tiempo legal que ha impuesto un juez”.