Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Gutiérrez, y el ministro de Gobierno, Pedro Luxen recibieron a los representantes de los diferentes gremios estatales en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno para analizar la situación económica de la provincia y de la nación, luego de que el presidente Javier Milei firmara el DNU N° 70 y enviara al Congreso un paquete de leyes que provocaron el anuncio de un paro general por parte de la CGT.

Terminada la reunión entre el Gobierno de Santa Cruz y los sindicatos estatales, Julio Gutiérrez comentó a La Opinión Austral que “hoy dimos bastante certidumbre, hemos contestado todas las preguntas, sacado muchísimas dudas y diseñado una agenda que vamos a tratar a partir de la semana que viene”.

Seguidamente, mencionó que el Ministerio de Trabajo recibirá a “cada uno de los gremios para ir trabajando cada cuestión particular, que tiene que ver con lo laboral y la demanda de que nunca fueron atendidos”.

Sobre este último punto, aseveró que “todos celebraron que por primera vez en Casa de Gobierno tuvieron la posibilidad de charlar esos temas y plantear dudas que nosotros contestamos”. Y afirmó que “ha sido una reunión más que fructífera”.

Además, subrayó que “es muy importante entender lo que ha dicho el gobernador: se va a defender como de lugar los derechos de los trabajadores, para nosotros es el mayor valor. Teniendo en cuenta eso, no vamos a presentar una ley que vaya en contra de los trabajadores”.

FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Justamente, enfatizó que la Ley de Emergencia que termina de pulir el equipo del gobernador Claudio Vidal “de ninguna manera” perjudicará a los trabajadores. De acuerdo a Gutiérrez, “están garantizados los convenios colectivos y todas las paritarias están en marcha. No hay ningún dificultad ese sentido”.

No obstante, admitió que “la provincia está en emergencia económica y lo que tenemos que hacer es ver como vamos a salir, eso es una responsabilidad de todos”. Agregó que “los gremios se han comprometido a trabajar en conjunto para buscar la solución a todos los problemas”.

Con respecto a la sesión extraordinaria de este viernes 29, en la que se tratará la ley Orgánica de Ministerios y los presupuestos de la administración pública y de la Legislatura, comentó: “Confió que la oposición tenga la responsabilidad que tenga que tener y que de una vez por todas empecemos a trabajar en una provincia que sea viable”.

Por otro lado, se refirió al Decreto de Necesitada y Urgencia (DNU) y el proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos“ impulsados por Javier Milei: “Vamos a analizar y a hacer declaraciones cuando lo creamos conveniente”, declaró.

En tal sentido, remarcó que “mañana recién se va a poner en vigencia y no sabemos si se va a tratar o no en la legislatura nacional, no sabemos si hay fallos judiciales. Es muy incierto y tenemos bastantes problemas en la provincia para atender, así lo han manifestado los gremios que son de esta provincia”.

Gutiérrez sostuvo que “estamos atendiendo todos los temas que a nosotros nos interesa solucionar: que la gente cobre los sueldos, cobre los aguinaldos y todo lo que conlleva esa dificultad”.