Luego de las elecciones del domingo en las que Fuerza Patria arrasó en la provincia de Buenos Aires, la reconocida CB Consultora dio a conocer el nuevo ranking de gobernadores correspondiente a septiembre de 2025. El estudio se realizó entre el 1 y el 4 de septiembre, con 17.959 casos totales, un promedio de entre 640 y 963 encuestados por provincia.
La Consultora CB es reconocida por su metodología, rigor e independencia y porque los datos analizados le han dado relevancia. En relación a Santa Cruz, el gobernador Claudio Vidal quedó en el puesto 11 del ranking y el intendente Pablo Grasso, en el 24 de intendentes.
La muestra relevó a la población general mayor de 16 años en las 23 provincias del país y en la Ciudad de Buenos Aires, con cuotas por sexo, nivel educativo, geolocalización y franja etaria. El error de muestreo promedio fue de entre +/- 3 y 4%.
Los gobernadores mejor y peor valorados
Según la encuesta de la consultora, el podio de septiembre lo encabeza Osvaldo Jaldo (Tucumán), quien obtuvo un 61,2% de imagen positiva, frente a un 34% negativa y 4,8% de indecisos. En segundo lugar aparece Gustavo Valdés (Corrientes) con 60,9% de aprobación, 35,1% de negativa y 4% sin opinión. El tercer puesto lo ocupa Ignacio Torres (Chubut) con 59,1% de imagen positiva, 35,8% de negativa y 5,1% de ns/nc.
En el extremo opuesto del ranking, el último lugar lo ocupa Alberto Weretilneck (Río Negro) con 44,4% de imagen positiva y 52,2% negativa. Lo sigue Ricardo Quintela (La Rioja) con 45,6% de aprobación y 49,8% de rechazo. El tercer peor ubicado es Rolando Figueroa (Neuquén) con 47,5% de positiva y 46,6% de negativa.
El gobernador que más creció respecto a la medición anterior fue Axel Kicillof (Buenos Aires), que subió 2,9 puntos en imagen positiva y alcanzó el 49,4%. En cambio, el que más cayó fue Rolando Figueroa (Neuquén), quien perdió 3,4 puntos en comparación con agosto.
Así quedó la lista definitiva:
1- Osvaldo Jaldo (Tucumán): 61,2% positiva, 34,0% negativa, 4,8% ns/nc.
2- Gustavo Valdés (Corrientes): 60,9% positiva, 35,1% negativa, 4,0% ns/nc.
3- Ignacio Torres (Chubut): 59,1% positiva, 35,8% negativa, 5,1% ns/nc.
4- Claudio Poggi (San Luis): 58,0% positiva, 38,0% negativa, 4,0% ns/nc.
5- Maximiliano Pullaro (Santa Fe): 57,8% positiva, 39,7% negativa, 2,5% ns/nc.
6- Marcelo Orrego (San Juan): 57,5% positiva, 37,4% negativa, 5,1% ns/nc.
7- Martín Llaryora (Córdoba): 56,7% positiva, 38,6% negativa, 4,7% ns/nc.
8- Leandro Zdero (Chaco): 55,6% positiva, 40,1% negativa, 4,3% ns/nc.
9- Hugo Passalacqua (Misiones): 55,4% positiva, 39,7% negativa, 4,9% ns/nc.
10- Sergio Ziliotto (La Pampa): 54,8% positiva, 41,6% negativa, 3,6% ns/nc.
11- Claudio Vidal (Santa Cruz): 53,7% positiva, 41,8% negativa, 4,5% ns/nc.
12- Rogelio Frigerio (Entre Ríos): 53,5% positiva, 42,5% negativa, 4,0% ns/nc.
13- Carlos Sadir (Jujuy): 53,1% positiva, 42,6% negativa, 4,3% ns/nc.
14- Raúl Jalil (Catamarca): 52,6% positiva, 45,1% negativa, 2,3% ns/nc.
15- Alfredo Cornejo (Mendoza): 51,7% positiva, 45,8% negativa, 2,5% ns/nc.
16- Gustavo Melella (Tierra del Fuego): 51,0% positiva, 45,0% negativa, 4,0% ns/nc.
17- Gerardo Zamora (Santiago del Estero): 50,8% positiva, 43,7% negativa, 5,5% ns/nc.
18- Gildo Insfrán (Formosa): 50,4% positiva, 45,3% negativa, 4,3% ns/nc.
19- Axel Kicillof (Buenos Aires): 49,4% positiva, 47,4% negativa, 3,2% ns/nc.
20- Jorge Macri (CABA): 48,7% positiva, 48,0% negativa, 3,3% ns/nc.
21- Gustavo Sáenz (Salta): 47,7% positiva, 48,8% negativa, 3,5% ns/nc.
22- Rolando Figueroa (Neuquén): 47,5% positiva, 46,6% negativa, 5,9% ns/nc.
23- Ricardo Quintela (La Rioja): 45,6% positiva, 49,8% negativa, 4,6% ns/nc.
24- Alberto Weretilneck (Río Negro): 44,4% positiva, 52,2% negativa, 3,4% ns/nc.
Los intendentes
Los tres intendentes mejor valorados del mes de septiembre de 2025 por sus vecinos son: Eduardo Tassano (Corrientes Capital) con un 62,0% de imagen positiva, seguido por Leonardo Stelatto (Posadas) con un 60,4%, y en tercer lugar Ulpiano Suárez (Mendoza Capital) con un 60,2%.
En el otro extremo, los peor calificados del mes son: Pablo Grasso (Río Gallegos) con apenas 36,4% de aprobación, Emiliano Durand (Salta Capital) con 37,1%, y Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy) con 37,6%.
El intendente que más creció en septiembre fue Norma Fuentes (Santiago del Estero Capital), que subió +3,1%, mientras que el que más cayó fue Gustavo Saadi (San Fernando del Valle de Catamarca) con una baja de -2,7%.
1- Eduardo Tassano (Corrientes Capital): 62,0% positiva, 34,9% negativa, 3,1% ns/nc.
2- Leonardo Stelatto (Posadas): 60,4% positiva, 35,3% negativa, 4,3% ns/nc.
3- Ulpiano Suárez (Mendoza Capital): 60,2% positiva, 36,5% negativa, 3,3% ns/nc.
4- Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán): 59,5% positiva, 37,2% negativa, 3,3% ns/nc.
5- Gustavo Sastre (Puerto Madryn): 58,9% positiva, 36,2% negativa, 4,9% ns/nc.
6- Jorge Jofré (Formosa Capital): 58,5% positiva, 38,2% negativa, 3,3% ns/nc.
7- Matías Stevanato (Maipú): 58,0% positiva, 38,3% negativa, 3,7% ns/nc.
8- Rosario Romero (Paraná): 56,3% positiva, 39,0% negativa, 4,7% ns/nc.
9- Luciano Di Nápoli (Santa Rosa, La Pampa): 55,0% positiva, 41,3% negativa, 3,7% ns/nc.
10- Susana Laciar (San Juan Capital): 54,2% positiva, 38,7% negativa, 7,1% ns/nc.
11- Daniel Passerini (Córdoba Capital): 53,7% positiva, 42,1% negativa, 4,2% ns/nc.
12- Gustavo Saadi (San Fernando del Valle de Catamarca): 51,1% positiva, 44,7% negativa, 4,2% ns/nc.
13- Gastón Hissa (San Luis Capital): 50,8% positiva, 46,9% negativa, 2,3% ns/nc.
14- Pablo Javkin (Rosario): 49,3% positiva, 47,1% negativa, 3,6% ns/nc.
15- Norma Fuentes (Santiago del Estero Capital): 43,5% positiva, 53,7% negativa, 2,8% ns/nc.
16- Julio Alak (La Plata): 42,3% positiva, 52,2% negativa, 5,5% ns/nc.
17- Walter Vuoto (Ushuaia): 40,6% positiva, 54,4% negativa, 5,0% ns/nc.
18- Armando Molina (La Rioja Capital): 39,5% positiva, 58,3% negativa, 2,2% ns/nc.
19- Mariano Gaido (Neuquén Capital): 38,8% positiva, 57,8% negativa, 3,4% ns/nc.
20- Roy Nikisch (Resistencia): 38,2% positiva, 58,6% negativa, 3,2% ns/nc.
21- Walter Cortés (Bariloche): 38,0% positiva, 57,1% negativa, 4,9% ns/nc.
22- Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy): 37,6% positiva, 59,6% negativa, 2,8% ns/nc.
23- Emiliano Durand (Salta Capital): 37,1% positiva, 58,6% negativa, 4,3% ns/nc.
24- Pablo Grasso (Río Gallegos): 36,4% positiva, 60,0% negativa, 3,6% ns/nc.
