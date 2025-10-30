Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una entrevista con La Opinión Austral, el presidente de Fomicruz, Oscar Vera, destacó el proceso de adjudicación de las áreas que fueran cedidas a la minera estatal por parte de YPF.

En el boletín oficial de este jueves, Fomicruz publicó la Resolución 542/2025, por la cual se procede a adjudicar la Licitación Pública Nacional N° 006, otorgando las diez áreas cedidas por YPF a siete empresas: Patagonia Resources SA, Clear Petróleum SA, Roch Proyectos SAU, Azruge SA, Brets SA, Quintana E&P Argentina SRL y Quintana Energy Investments SA.

Vera explicó que a partir de esta resolución se abre el proceso burocrático de la adjuciación, para formalizar los contratos de cesión y comenzar las operaciones por parte de las nuevas empresas.

El gobernador Claudio Vidal realizando la apertura de los sobres A correspondientes a la licitación de las áreas petroleras en FOMICRUZ. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Cómo sigue el proceso

Luego de la publicación que se formalizó este jueves, por un día, en el Boletín Oficial, “se dispone de un plazo de 15 días hábiles para elaborar y firmar los contratos de cesión, concesiones de explotación y obligaciones con las empresas adjudicatarias”, indicó el funcionario a este medio.

Una vez confeccionados los contratos, los mismos deben ser ratificados por el directorio de Fomicruz y posteriormente se eleva todo el expediente al gobernador Claudio Vidal “que por decreto oficial debe dar la ratificación final, siendo el Gobierno de Santa Cruz el único accionista de la empresa”.

El funcionario aseguró que la toma de posesión de las áreas está prevista para el 1 de diciembre de 2025, una vez que todos los aspectos administrativos y legales estén debidamente formalizados. “Pero ya estamos en contacto con las empresas; están yendo a los yacimientos, tomando contacto con la infraestructura y evaluando el estado de los servicios y la logística,” precisó Vera.

Pasivos ambientales

Otro aspecto importante que contempló el acuerdo con YPF, para la reversión de las áreas, es que la petrolera nacional deberá hacerse cargo del saneamiento de los pasivos ambientales. Para ello se debe hacer un relevamiento de los mismos, y con dicho informe se firma el acuerdo entre YPF y la Provincia.

“Actualmente hay 14 profesionales trabajando en el relevamiento de pasivos ambientales en la zona norte”, reveló el titular de Fomicruz, adelantando que la formalización del contrato de saneamiento, entre YPF, el Estado Provincial y la UBA, “se firmará la semana próxima”, consolidando así el marco de cooperación y regulación para las operaciones futuras.