Camino a la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, el actual presidente de la petrolera de bandera, Pablo González, habló con el programa Distancia de Rescate, que se emite por LU12 AM80, y dijo que tiene esperanzas de el domingo “la provincia acompañe a Sergio Massa, que creo que es el único camino que tiene Santa Cruz para crecer y para no estancarse, no volver a un pasado como el de 2015 a 2019, que a uno lo llena de temor”.

Recientemente, la lista a senadores encabezada por la actual gobernadora Alicia Kirchner cerró campaña en Río Turbio, donde existe temor por lo que pueda suceder con un eventual gobierno libertario.

“Fuimos a la casa de un vecino, en realidad un jubilado, que llegó en el 71 a Río Turbio. Salía del servicio militar y su primer trabajo fue la mina de carbón. Y en un momento se quebró y recordaba la privatización y lo que pasó entre el 15 y el 19, cuando fue la pueblada, que echaron a mil trabajadores y la mina estaba muy cerca de generar energía”.

Ahora YCRT genera 40 megas y es muy probable que sea autosustentable la mina, pero el candidato de La Libertad Avanza “dijo que va a cerrar todas las empresas públicas y hoy me llegó un TikTok de un amigo donde se refiere concretamente a YPF y dice que va a vender Vaca Muerta“, explicó.

En este sentido, si eso dice de la cuarta reserva de gas del mundo, “¿que queda para Palermo Aike? Ellos no la van a seguir porque además está en un estado todavía embrionario y por ahora no es económicamente rentable, hasta que no sepamos bien cuál es la producción y la podamos evaluar”, dijo sobre el yacimiento ubicado en la Cuenca Austral santacruceña.

Massa dijo a LOA que tiene buena relación con el titular de la petrolera nacional.

Sobre las declaraciones de Massa a La Opinión Austral en donde admitió que tienen un vínculo cercano, González contó que “lamentablemente no pudo venir. Le habíamos armado un plan A, B, C y uno era Gallegos, el otro era Caleta, después habíamos terminado armando un acto Ramón Santos, donde él iba a anunciar la ley de cuencas maduras. Bueno, lo hizo en ese mismo día porque la corrida cambiaria de la semana pasada obligó a suspender los actos. Queríamos que fuese este mes, pero tengo el compromiso de él que si hay balotaje va a venir”.

Recientemente el ministro de Economía dijo que el peronismo pudo recuperar la mística y frente a eso, el candidato a senador opinó que “Massa nos ha vuelto competitivos en un escenario donde la economía es lo que todos sabemos que es, pero con buenas perspectivas para el año que viene y además pensando que la economía no es todo. Es decir, las propuestas, las plataformas políticas de Milei y Bullrich dan miedo, lo de Bullrich ya lo conocemos en Santa Cruz, lo mismo que Macri recargado, y lo de Milei es peor. Los proyectos de Santa Cruz dependen de que Massa sea presidente, claramente: represas, Río Turbio, el petróleo, la pesca, la obra pública”.

Ahora oposición

Consultado respecto a la configuración con el resultado de las provinciales, González dijo que “va a depender de quién gane las elecciones nacionales. Si gana Milei, va a ser un escenario de supervivencia. Si gana Masa, nosotros debemos ser una oposición constructiva, no lo que hicieron con nosotros entre el 15 y el 19, donde permanentemente nos ponían obstáculos. Y tratar de canalizar las cuestiones de Santa Cruz de Nación. Y en el 2027, para volver a la provincia, tenemos que tener una propuesta superadora. No vamos a esperar que le vaya mal al Gobierno provincial, porque le va a ir mal a la gente. Pero bueno, obviamente aquello que entendamos que no corresponde, como oposición hay que ir marcándolo“.