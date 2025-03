Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este viernes el intendente Pablo Grasso abrirá el 77° periodo de sesiones del Concejo Deliberante de Río Gallegos, en un discurso en el que volvería a remarcar el profundo cambio de la capital provincial desde 2019 en adelante. Frente a los siete concejales, los secretarios municipales y los invitados que estarán presentes, Grasso enfatizará la continuidad de las obras a pesar de la falta de aportes nacionales y de la provincia.

En el mensaje a la ciudadanía, el intendente de Río Gallegos brindaría detalles de la construcción del nuevo polideportivo en el ingreso al incipiente barrio Municipal, así como también el crecimiento de la infraestructura deportiva con la ampliación del gimnasio Benjamín Verón y la construcción del nuevo albergue en el Juan Bautista Rocha. También la continuidad de otras obras, como la del planetario en la costanera local; las tareas de embellecimiento en la laguna Ortiz; los operativos de bacheo en distintos sectores de la ciudad; los avances de adoquinado y cloacas en la zona de El Faro; el NIDO, entre otras.

Uno de los hitos del 2024: la creación de la Guardia Urbana.

Otros temas que podrían ser abordados son la política de salud y social en los diferentes barrios, la creación de la Dirección de Salud Mental y Adicciones; la Casa de Jóvenes de Río Gallegos y Río Grande en Córdoba; como así también programas como el recientemente implementado “Las Mujeres Conducen“ y la Guardia Urbana. La política tarifaria, con las cuentas ordenadas, los acuerdos paritarios y hasta la participación en distintos foros regionales, tanto con los intendentes de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, como de Río Grande, Martín Pérez, y con las autoridades de la vecina trasandina, Punta Arenas, serían parte del discurso.

Las obras avanzaron con fondos propios. Una de ellas, las mejoras en la laguna Ortiz.

No se descarta que el jefe comunal plantee otros temas que, si bien no hacen directamente a la realidad del municipio, son de mucha preocupación en la población de Santa Cruz. Uno de esos temas es la transformación de YCRT en una sociedad anónima; otros a los que ha hecho referencia en las últimas semanas son la paralización de las represas y la salida de YPF de la provincia.

En la cuenca

En la previa, el intendente de la capital provincial fue invitado por los intendentes de Río Turbio y de 28 de Noviembre para presenciar los discursos de apertura de sesiones de los concejos deliberantes de ambas localidades. Grasso reivindicó ambas gestiones municipales y recalcó el rol clave de YCRT para el desarrollo de Santa Cruz.

Pablo Grasso estuvo, primero, en el Concejo Deliberante de Río Turbio para escuchar el discurso del intendente Darío Menna. Participaron también el intendente de 28 de Noviembre, Aldo Aravena, diputados y diputadas, autoridades municipales e invitados especiales. Luego Grasso y toda la comitiva se trasladaron a la vecina localidad de 28 de Noviembre para escuchar el discurso del intendente Aravena. Ambos jefes comunales hicieron un repaso de lo realizado durante el año 2024 y las proyecciones para este nuevo periodo.

En este marco, el intendente dijo que “sabemos que la cuenca está pasando un mal momento por las políticas del Gobierno nacional y la ausencia del Gobierno provincial, pero también por la incertidumbre que genera no saber qué va a ocurrir ante la inminente privatización de YCRT, no hay certezas, por eso es fundamental que estemos todos juntos para defender a nuestra gente”. La identidad de “nuestra Cuenca Carbonífera y la historia de nuestros pioneros, además de las grandes luchas del movimiento obrero en las minas de carbón, no serán pisoteadas tan fácilmente como algunos creen, estos pueblos tienen garra y los santacruceños ahí estaremos, al lado de nuestros mineros”.

Cabe destacar que el discurso de Grasso está previsto para este viernes a las 10:00 y será trasmisión -en directo- de Radio LU12 AM680 y las redes sociales del Grupo La Opinión Austral.