El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, encabezó la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. “Vivimos un hecho que marcó un rumbo en nuestro proyecto político y en la decisión de no detenernos”, dijo al referirse a la entrega de 39 viviendas realizada la semana pasada. “Como dijo una de las adjudicatarias: le dejo una casa a mis hijos”, resaltó y dijo: “Lo que vivimos fue una verdadera justicia social”.

En ese sentido, advirtió que “tenemos un gobierno nacional que no cree en el Estado, que nos quita recursos y nos paraliza el financiamiento de la obra pública”, sin embargo, dijo que “vamos a continuar con el proceso de construcción y entrega de viviendas. En Río Gallegos hay personas que necesitan de la mano del Estado”, enfatizó.

Pablo Grasso repasó lo realizado hasta el momento y dio a conocer los lineamientos que se seguirán en 2024. También llamó a los gobiernos nacional y provincial a un diálogo serio y maduro, que respete las instituciones y la voluntad de la ciudadanía. Pidió a la oposición en el Concejo que “cuiden a su pueblo” y a la sociedad en general que se involucre con propuestas para defender Río Gallegos. Asimismo informó que el próximo martes inicia la mesa paritaria salarial y laboral de los trabajadores municipales.

Luego de destacar que 3.700 emprendedores participaron de las actividades que generó el Municipio defendió el uso de los recursos públicos para los recitales y fiestas populares. “Cuando hablan de ‘la plata que se gasta’ en el Festival Aniversario, me gustaría aprovechar a decirles que sería mejor hablar de ‘la plata que circula’ gracias al Festival Aniversario”, opinó.

Pablo Grasso junto a Julio Aravena, presidente del Concejo Deliberante.

Asimismo pidió “respetar las instituciones” y dijo que ni “nuevas gestiones ni el tiempo pueden parar el trabajo para le gente que necesita una respuesta inmediata”.

Para eso, indicó: “Tenemos que construir es lo que viene: un nuevo peronismo. Yo soy peronista y ahora vamos a tener un peronismo refresh. Vamos a seguir convocando a nuestros jóvenes para que formen partes de las estructuras políticas de lo que viene”.

“No es casual que todo esto lo hayamos hecho de esta forma y no de otra. No es casual que hablemos de inclusión, de tender la mano al vecino, de garantizar derechos. Lo hacemos porque este proyecto es peronista. Es un proyecto con justicia social”, expresó al diferenciarse de los gobierno provincial y nacional.

“Somos respetuosos de la voluntad popular que eligió otra cosa a nivel nacional y provincial pero exigimos el mismo respeto para quienes eligieron a este intendente con estas ideas para Río Gallegos. Le pese a quien le pese, el peronismo gobierna la ciudad mas importante de Santa Cruz. Sin federalismo no hay patria. Sin federalismo no hay municipio. Y sin oportunidades, la igualdad es un verso”, añadió.

“Señores gobernantes, de todos los sectores y no quiero personalizar en ninguno, sentémonos como hombres de la política, yo le quiero contar sobre las cosas en las que puede colaborar con mi comunidad, tenemos que convivir”, pidió.

Y dijo a los concejales, en donde hace poco un legislador se pasó de Unión por la Patria al bloque SER, que “cuiden a su pueblo, tienen mucho para hacer, son jóvenes, no tengan miedo a equivocarse, hay tiempo para trabajar en política pero la sociedad nos está mirando”.

A los vecinos de Río Gallegos, “que son quienes realmente me acompañan y a veces me dan un tirón de orejas”; por otra parte les pidió: “Involúcrense en la defensa de Río Gallegos, abandonemos la comodidad de la crítica, ningún derecho se conquistó ni defendió en redes sociales. Este es un municipio de despachos abiertos, vengan con sus problemas pero también a traer soluciones, ideas para mejorar. Que no nos gane el desgano, el individualismo. Seamos los vecinos que queremos tener al lado”.

Por último pidió finalizar con la violencia política y los agravios “que es el momento de defender a la gente que la está pasando muy mal”.