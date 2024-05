El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, presentó públicamente el “plan invernal 2024” en un acto compartido con los jefes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que tendrán parte importante en la operatividad y logística del comité de emergencias climáticas, además de funcionarios de su Gabinete.

El jefe comunal agradeció primeramente a aquellas instituciones por acompañar siempre “por entender que cuando tenemos una causa común hay que juntarnos y llevar solución. Tenemos que salir a buscar respuestas o soluciones a otro lado, porque por una disputa política, no tenemos carbón o sal“, lamentó.

Así, anunció que la comuna adquirió una gran partida de sal con recursos propios. “Tenemos 27 camiones de sal y otro tanto de carbón, también madera que fuimos a buscar a 28 de Noviembre. Tenemos la flota preparada y en condiciones, además del acompañamiento de Bomberos, con quienes colaboramos siempre con nuestros camiones cisterna cuando hay una emergencia. La gente de las Fuerzas, siempre nos dan una mano muy grande. Una colaboración estrecha y directa para poder resolver los problemas diarios que tiene esta población”, dijo.

Lluvias

Se refirió a las inundaciones que sufrieron vecinos con las últimas lluvias: “Cuando se corta la luz, todo lo que preparamos durante este tiempo no funcionó. ¿Por qué? Porque las bombas de impulsión funcionan con energía. Entonces no pudimos desagotar donde no ayuda la gravedad”.

Pablo Grasso presentó el Plan Invernal 2024 para Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Frente a esa realidad, el municipio elaboró un mapa de los sectores críticos. Adelantó que en pocos días se anunciará una nueva obra, hecha 100% por los trabajadores municipales, que beneficiará a todos los vecinos. “Quiero que se entienda cómo recibimos Río Gallegos y cómo lo tratamos de acomodar en estos tiempos que vienen”.

Recordó que “teníamos la mitad de la flota destruida, ahora con el nuevo equipamiento resolvemos un problema estructural que era la recolección de residuos de diferentes puntos de la ciudad. Estamos poniendo en condiciones los gimnasios para que sirvan de albergues en caso de contingencias“.

Los gimnasios municipales se convertirán en albergues en caso de contingencias.

Grasso explicó que estará a disposición de la comunidad el número 2966-679481 que es sólo por WhatsApp y cumple la función de lo que era el 108 Ciudadano. “El vecino de Río Gallegos, cuando envía el mensaje a ese número de teléfono, va directamente al director a cargo del área. Por ejemplo, si hay una calle con desechos cloacales, cuando se haga ese reclamo, va a ir directo al director Fernando Silvera. Yo lo voy a estar viendo en vivo, voy a saber desde cuándo es el mensaje y la contestación que tenga cuando esté hecho el trabajo”.

También confirmó que próximamente llegará la mercadería del “plan alimentario“, que está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Comunitario.

Puso en valor que con el nuevo equipamiento se resuelve el problema de recolección.

Valoró que en la ciudad “siempre hay un empleado municipal cerca. En el CENIN, en el gimnasio, el inspector de Tránsito, de Comercio, de Bromatología o Saneamiento. Tenemos mucho movimiento en la calle que se suma también al trabajo que hace la Fuerza de Seguridad en la tarea diaria. La idea es saber qué es lo que va a pasar en cada uno de los barrios de nuestra ciudad para resolver rápidamente el inconveniente que se genere en materia climática”.

Para cerrar, destacó que “presentar este plan es un punto de partida para demostrar que más allá de dónde viene cada uno, el objetivo es el mismo: tener una ciudad ordenada, una ciudad mejor, una ciudad segura”.