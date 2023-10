Pablo Grasso (Unión por la Patria) es uno de los 23 candidatos para las elecciones a intendente de Río Gallegos que se celebrarán el 22 de octubre próximo, fecha en que los argentinos elegirán presidente y vice.

En una clara apuesta a la reelección ya inició la campaña electoral y, en ese marco, fue entrevistado en exclusiva por LU12 AM680 en una charla abierta en la que habló de la gestión de los recursos, sus oponentes electorales, la obra pública, el desarrollo de la infraestructura y la ciudad capital que planifica en caso de ser reelecto, entre otros puntos claves.

Reelección

LU12: ¿Haciendo un balance de la gestión y arrancando con la campaña?

PG: Trabajando como todos los días, contento de todo lo que se viene realizando. Así que va muy bien.

Fueron dos años de fuerte gestión porque la pandemia atravesó todas las problemáticas, pero dio la posibilidad de planificar qué hacer. Uno sabe lo que pasa, cómo están las cuentas municipales, qué pasa en cada barrio, cuáles son las necesidades y lo que hay que trabajar en forma conjunta.

Hay que ser realista y no olvidar cómo estábamos, cómo recibimos las cuentas municipales, la ciudad, los espacios comunes, la infraestructura, el trabajo realizado y la apuesta a seguir trabajando. La inversión que hubo en equipamiento, la modernización. Todas las tareas que se realizaron fueron importantes.

En los cuatro años que vienen vamos a terminar un ciclo de trabajo de crecimiento.

LU12: Los candidatos hablan de hacer una auditoría y de una especie de transparencia en los números que no hay. ¿Qué opina?

PG: Eso es más un debate político que se genera para que se pregunten estas cosas, más que una realidad concreta.

Es una pena que los candidatos a concejales no sepan cuál es la función de un concejal. La tarea es controlar las cuentas públicas del Municipio. Ahora, yo como funcionario público -autoridad máxima- mando al Concejo Deliberante las rendiciones de los gastos, desde el asfalto -o una obra- hasta una resma. Tienen que ponerse a trabajar, revisar y contarle a la población.

En definitiva, decir esta muletilla de común denominador es -primero- no conocer la realidad del concejo y segundo me pregunto qué propuestas tienen.

Vamos a hacer de cuenta que no somos transparentes, que nunca mandamos una resolución al Concejo Deliberante, que lo manejé como la carnicería de la esquina del barrio. Entonces, ¿qué propuestas tenés como candidato para modificar este sistema? ¿Cómo vas a trabajar para transparentar las cuentas públicas? Si fueron parte de la gestión que se fue (Roberto Giubetich) y nunca presentaron una propuesta, una cuenta pública y nunca se supo en qué se gastó el impuesto. Ahora lo ves, te puede gustar o no dónde están distribuidos, pero lo ves. Es la instalación de algo que prende mucho: miente, miente que algo quedará.

LU12: Los candidatos que pasaron por acá hicieron foco en determinada obra pública o en la fiesta del aniversario.

PG: No quiero criticar a mis adversarios, conozco a la mayoría y me da mucha pena que tengan pobreza intelectual.

Una licitación tiene leyes que cumplir. Después pido fondo a todo el mundo, a Nación, a Provincia, al Consejo Federal de Inversiones y al privado. Busco recursos para llegar a todos, si me quedo sentado administrando los recursos exclusivamente de los trabajadores y de los que aportan, entonces no me va a alcanzar para hacer lo que hacemos. El vecino iba a comprar con mil pesos hace tres años y le alcanzaba, hoy no te alcanza ni para un paquete de fideos. Cambió la economía y, a pesar de eso, continuamos.

Es bueno analizar y me pregunto qué van a cambiar de la obra pública. Está la licitación, la adjudicación (se hacen actos públicos), las empresas que hacen la obra están reglamentadas y autorizadas por Nación, Provincia y el Municipio.

Por ahí prende mucho más el error. Lo que le digo a la dirigencia es elevar el discurso y proponer a la gente lo que queremos hacer. Planteamos una ciudad capital que hoy conoce espectáculos. Logramos diversificar aquella gente que no tiene un salario y vive de la economía no formal. Es esto, las artesanías, pequeñas Pymes que tenemos que empujar, para que se genere empleo.

En el mano a mano con la “Decana de la Patagonia”. (FOTOS: JOSÉ SILVA/ LA OPINIÓN AUSTRAL)

Ciudad

LU12: La estética de la ciudad cambió al igual que el turismo, ¿qué otros ejes trabajará?

PG: Terminaré con todos los pendientes. Tenemos el planetario pronto a inaugurar, la parte histórica de la costanera para emprendimientos privados, el Macá Tobiano se está terminando, para instalarlo a fin de mes.

Además, la recuperación de la Laguna Azul con el Centro de Interpretación para explotarlos y La Pingüinera: el ocho vamos a dar una bienvenida simbólica a los pingüinos. Buscamos posicionar a Río Gallegos, que no solamente sea una ciudad administrativa.

También necesito brindar servicios, por eso, las cloacas de la ciudad. A veces me preguntan, los caños no llegaron y son 257 kilómetros de cañerías que serán colocadas en toda la ciudad de Río Gallegos. Una obra de cuatro años -aproximadamente- de trabajo porque tiene la veda invernal, los pozos de bombeo, las impulsiones. Una de las obras más grandes de la ciudad. Estuve tres años peleando por esa obra.

LU12: En una de las recorridas al frente del IDUV, los vecinos demandaban esa obra que es monstruosa.

PG: Uno sabe lo que pasa en cada barrio. Por ejemplo, el transporte público. Las prioridades van cambiando, para algunos son las cloacas y para otros el colectivo o la terminal de ómnibus.

Tratamos de no suplantar una cosa por otra. Escuchaba muchas veces que decían que en vez del festival haga cloacas, no. Esto es como tu casa, no podés sacar plata de un lado para ponerla en otro.

Tenés que ser ordenado para que funcione, sino se despilfarra y nunca se conforma la ciudad.

Hoy en campaña se te ocurrieron todas estas cosas para poder captar el electorado o, de repente, una consultora viene y dice todo lo lindo que es posible hacer para captar un voto. Pero, yo digo qué vamos a hacer como ciudad.

Siempre estuve contra el sistema electoral, ahora bien a la Ley de Lemas la usan. De la boca para afuera es una cosa, pero de la boca para dentro es otra. Es la hipocresía política que tenemos muchos a la hora de opinar sobre diferentes temas. Entonces criticamos, pero la utilizamos.

Hay que parar un poco y ver qué queremos como ciudad. Hoy estamos iniciando el proceso de la continuación de la avenida Kirchner, con el pavimento con fondos nacionales, al igual que la Zapiola y la Maradona. Trabajamos en la Crucero General Belgrano en el cordón cuneta con empleados municipales, seguimos con el asfaltado, compramos la planta de asfalto hace poquito, ya tenemos plantas, tenemos la fresadora y tenemos la terminadora.

Estamos buscando comprar camiones, yo compré camiones para la recolección de residuos a cinco millones y hoy cuestan cien millones de pesos.

Siempre va a faltar en una ciudad que avanza. Tenemos que ir terminando los núcleos, no puedo avanzar en todos lados y no terminar nada, es en un Gobierno de planificación urbana y crecimiento poblacional y de infraestructura, mientras que con los servicios se vaya llegando y pueda realmente tener colectivos. Hoy pasan por la calle 62, al fondo de lo que va a ser el barrio 21 de Septiembre y antes no pasaban.

Para venir desde San Benito ahora se paga un boleto, antes pagabas dos, se cambió el recorrido y no hace falta que el Estado se lo pida a la empresa; el propio vecino interactúa con la compañía. Si yo te decía que en el celular ibas a tener el recorrido en tiempo real, qué me iban a creer; si yo decía que íbamos a tener un servicio de transporte público, quién me lo iba a creer; yo decía que nosotros íbamos a hacer 500 cuadras de asfalto y quién me lo iba a creer, o una terminal de 2.500 metros cuadrados modelo única en la Patagonia.

Si nosotros decíamos que íbamos a hacer el parque infantil, el Parque de Dinosaurios, el 100% de cloacas, que íbamos a hacer obras por Nación y poner publicidad en los aviones de todo el mundo para que la gente venga a visitar, pero que no sea una estafa porque dinamiza mucho la economía.

Pablo Grasso en la presentación del balance de los ocho años de gestión de Alicia Kirchner.

Provincia

LU12: Usted habló del complemento del Gobierno de Alicia Kirchner. Ahora es Claudio Vidal el gobernador electo, ¿cómo será la relación?

PG: Igual. Lo voy a llevar adelante, de la misma forma. Él es el gobernador de todos, yo soy intendente, tenemos que ponernos de acuerdo y laburar para adelante.

Muchos dicen que tiene que ser del mismo color. Mire vecino, tuvimos el eje Nación, Provincia, Municipio y lo que costó conseguir fondos. Ahora tampoco va a ser fácil, nunca va a ser fácil.

Cuando buscamos el financiamiento del propio gobernador electo, votó en contra del presupuesto nacional. No me enojé con él, está bien, pero no entiendo políticamente que, en su momento, haya sido de esa manera. Pero, hoy es otro, hoy tiene que defender los intereses de Santa Cruz y yo tengo que estar al lado para defender los intereses de la ciudad.

LU12: ¿Habló con Claudio Vidal después de las elecciones?

PG: No, pero siempre tuvimos relación, hemos charlado de diferentes temas. Nos juntamos antes de la campaña. Es necesario hablar con todos.

Después, están los que te dicen yo con este no hablo, es mentira. Yo voy a decir siempre lo que pienso y con quién me junto y con quién tengo mejor relación. Así somos nosotros y eso tiene que ser la política; cuál es el problema que vos comás un asado con un adversario. ¿Tenemos que ser enemigos?

LU12: ¿En la pandemia trabajaron con Vidal desde el Municipio?

PG: Siempre se trabajó con todas las instituciones, hasta con el Partido Obrero hacemos actividades. El Municipio es de todos, yo no lo puedo apropiar.

Me pregunto para qué quieren el Estado. Hay que trabajar con todos y hay que terminar procesos. Entonces, me dediqué a llevar servicios a los diferentes barrios, a recuperar la cultura del trabajo y a ordenar los corralones.

Ahora, eso es dinero porque el transporte lleva combustible y se pagan 70 millones por mes, el escobillón salía una plata y ahora sale otra y eso es por cien. Querés comprar indumentaria, un mameluco me salía un precio en la primera gestión y hoy es otro. Hay que encontrar un esquema como se hacía en la hiperinflación, te entregan los insumos y te dicen ahí cuánto valen. No puedo echarle la culpa a Roberto Giubetich, si ya pasó su gestión.

De esta manera, Pablo Grasso avanza en la campaña que le permita ir por la reelección en el municipio capitalino, mostrando su gestión y los cambios impulsados en la ciudad, que mayor transformación tuvo en Santa Cruz en los últimos cuatro años.

Diputados

En el mano a mano que el candidato Pablo Grasso tuvo con Laura Gorocito, Carlos Saldivia y María Eugenia Rodríguez, periodistas y locutores del Grupo La Opinión Austral, el régimen de la coparticipación provincial no pasó por alto.

Al ser consultado por si es necesario que este debate político se concretara, observó: “Tiene que entrar más plata para cada una de las comunas y tiene que ser de esa manera; nosotros presentamos un proyecto y ojalá que los opositores también puedan hacerlo”.

No obstante, dijo que la discusión “siempre es pateada para adelante, entonces las cosas no se arreglan solas; hay que ocuparse. Uno toma decisiones, yo tengo que tomar decisiones y algunas son buenas, otras son malas, algunas son simpáticas y otras antipáticas”.

En esta línea, dijo que la Comuna “tiene mucha deuda con la Caja de Servicios Sociales y la de Previsión Social, tuvimos un aporte provincial, pagamos y luego venía el debate”.

Aseguró que es necesario “un debate institucional y político en la Cámara de Diputados para poder empujar la coparticipación; se debe repartir un poco distinto y no tirar de las sábanas para destapar a algunos. Es un sistema federal en el que tenemos que ponernos de acuerdo. Siempre voy a defender los intereses de mi ciudad”.