La Cámara de Diputados retomará este martes a las 14 la sesión especial para continuar con el debate en particular de la ley ómnibus, aprobada en general el viernes pasado, pero aún persisten las diferencias entre el oficialismo y bloques opositores “dialoguistas” sobre facultades delegadas, deuda externa, Fondo de Garantía de Sustentabilidad y privatizaciones de empresas públicas.

En la previa a la sesión, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, se refirió al paquete de medidas de Javier Milei e envió un mensaje a los diputados santacruceños.

“Confiamos que nuestros legisladores harán lo mejor para Santa Cruz. No queremos el sometimiento ni la Privatización de YCRT. No mas despidos, basta de pobreza ante una crisis fabricada. Basta de ajuste. Los recursos son de los santacruceños. No hay cheque en blanco para nadie”, escribió el intendente en sus redes sociales.

La Cámara de Diputados aprobó el viernes en general, por 144 a 109 votos, el dictamen de mayoría con los cambios acordados entre las bancadas de la Libertad Avanza (LLA), la UCR, PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación, pero debió pasar a cuarto intermedio hasta este martes para poder consensuar las discrepancias sobre algunos puntos de esa norma.

Los diputados santacruceños que apoyaron la iniciativa fueron Roxana Reyes (Unión Cívica Radical) y José Luis Garrido (Por Santa Cruz).

Con respecto a los legisladores que votaron en contra de la Ley de Bases, se encuentran -tal como se había anticipado- Ana María Ianni y Gustavo González (Unión por la Patria). Asimismo, Sergio Acevedo, a pesar de pertenecer al mismo bloque que Garrido (Por Santa Cruz), se opuso a la medida.