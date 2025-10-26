Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una jornada cívica marcada por la afluencia de votantes y la novedad de la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), en el corazón del barrio Belgrano de Río Gallegos, el secretario de Hacienda de la Municipalidad, Diego Robles, emitió su sufragio y brindó una serie de definiciones contundentes sobre la trascendencia de estos comicios, que van mucho más allá de una simple elección de medio término.

Desde la Escuela N° 41, el funcionario ponderó la agilidad del nuevo sistema de votación y colocó el acento en la importancia estructural de la renovación legislativa, al señalar que estos comicios son una oportunidad para que los santacruceños envíen un mensaje claro a los oficialismos.

Robles, quien llegó a la mesa con una camiseta de la Selección Argentina , saludó a las autoridades y procedió a ejercer su derecho. Tras salir del biombo, el secretario compartió su primera impresión sobre la Boleta Única de Papel (BUP). El funcionario destacó inmediatamente las virtudes operativas del sistema: “mucho más ágil, más rápido“, sentenció.

Participación

Respecto a la participación ciudadana, Robles se mostró gratamente sorprendido. Si bien las elecciones de medio término suelen estar acechadas por el fantasma del ausentismo, el panorama en Río Gallegos reflejó un compromiso superior. “La cantidad de gente que está viniendo a votar, que estamos viendo en los distintos lugares, creo que superior a lo que a lo que se esperaba en un primer momento”.

La Cámara de Diputados

El análisis de Robles se centró rápidamente en la trascendencia nacional de la votación. En un contexto donde el país discute reformas de fondo, el funcionario resaltó que el resultado de este domingo impacta directamente en el futuro del Poder Ejecutivo.

“Las reformas son troncales y que incluyen a todos los argentinos, independientemente de la provincia donde viven”

“Dado lo que significa la composición de la Cámara de Diputados y las cuestiones que el gobierno nacional pretende llevar adelante con reformas que necesitan determinado número de de votos para poder ser aprobadas porque son estructurales,” explicó Robles.

Diego Robles hablando con La Opinión Austral. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

En el mismo sentido, subrayó que estas reformas son “troncales y que incluyen a todos los argentinos, independientemente de la provincia donde viven”, lo cual confiere a esta votación una importancia atípica para un turno de medio mandato.

En este sentido, el secretario de Hacienda fue taxativo al describir la función interpeladora de los comicios. Si bien toda elección de medio término “interpela a los oficialismos siempre”, esta en particular, según sus palabras, “principalmente interpela al gobierno nacional e interpela al gobierno provincial también”. Esta jornada representa, por lo tanto, “la oportunidad para que la gente de la provincia de Santa Cruz le diga al gobierno nacional y al gobierno provincial cómo piensa de la forma y del modo en que están llevando las cosas adelante en estos dos años de gestión”.