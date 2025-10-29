Río Gallegos fue escenario este miércoles de la culminación de una etapa crucial en el proceso electoral. En el emblemático quincho de la Armada en la costanera de la capital, y tras dos jornadas de trabajo intenso y metódico, el Juez Federal Claudio Vázquez, presidente de la Junta Electoral Nacional distrito Santa Cruz, dio por finalizado el escrutinio definitivo. Si bien la tarea concluyó con éxito y sin protestas formales, el debut en la provincia de la Boleta Única Papel (BUP) dejó lecciones valiosas y polémicas sutiles que marcan la agenda para las próximas deliberaciones judiciales a nivel nacional.

El exhaustivo conteo, que se extendió desde las 18 horas del martes hasta las 15:50 de esta jornada, involucró el análisis de 879 urnas. La labor fue calificada de éxito por el magistrado en declaraciones al móvil de exteriores de LU12 AM680, pero la verdadera novedad residió en el termómetro social y logístico que supuso la aplicación de la BUP.

La sombra del “error de diseño”

Una de las observaciones más importantes que surgieron durante la mesa de recuento se centró en el comportamiento del electorado frente a la nueva papeleta. El Juez Vázquez reveló que se detectó que “muchos de los electores utilizaron, como cuadrante o como cuadro para emitir su voto dentro de la oferta electoral que estaba, el lugar que no estaba destinado para el lugar de votación, que era el cuadrado chico que se encontraba en a mitad de la boleta”.

La vocal Reneé Fernández, la secretaría María Monserrat, el juez Claudio Vázquez y las urnas. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Este curioso patrón de marcación podría haber generado una ola de impugnaciones, pero el criterio de la Junta fue claro y protector del sufragio: “Nosotros lo hemos considerado válido, hemos visto que la intención que muchos electores en muchos de los casos lo han hecho, se veía la intención de ellos en cuanto a elegir esa oferta electoral determinada“.

Esta postura, que prioriza la voluntad popular por encima del rigor formal del diseño, será un tema central a debatir. Vázquez adelantó que este será “un tema para replantearse en las futuras elecciones y eso lo discutiremos en la reunión de jueces electorales que vaya a realizarse oportunamente”.

El juez hizo hincapié en la herramienta de consulta abierta al público, destacando que se realizó una encuesta que se replicó en todos los colegios de la provincia y que aún se encuentra vigente mediante el famoso QR y un link. A través de esta vía, más de 2.000 personas ya han manifestado su opinión sobre el tamaño de la letra, el papel, la cabina de votación y, en general, si el sistema les resultó cómodo o privado.

La logística

En el aspecto operativo, el sistema recibió la máxima calificación. Cuando se le consultó al juez si podía calificar el proceso del 1 al 10, no dudó en afirmar que, en cuanto al “sistema utilizado, podría decir que es un sistema que se lleva un 10“.

La logística para garantizar la accesibilidad y la comodidad de voto fue uno de los puntos altos. El mecanismo para personas con movilidad o visión reducida funcionó correctamente: “Las autoridades de mesa entendieron como funcionaba el sistema, como se venía haciendo en en el viejo sistema”.

Vázquez despidiéndose de los agentes que velaron por el cuidado de las urnas. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

El uso de cuartos accesibles ubicados en espacios cerrados y pequeños garantizó la privacidad del elector.

Además, se consolidó la tendencia de utilizar espacios deportivos amplios. El uso del gimnasio Indio Nicolai fue un “éxito”, lo que reafirma la viabilidad de utilizar “los establecimientos deportivos”

La armonía y predisposición

El Juez Vázquez también dedicó un párrafo a la conformación de la Junta Electoral, que incluyó al fiscal federal, a un vocal del Tribunal Superior de Justicia y a él mismo. Pese a que la integración generó “cuestionamientos” en la previa, el magistrado subrayó la excelencia del trabajo conjunto: “han venido los dos integrantes del Tribunal Superior con predisposición y armonía trabajo, predisposición, se unificaron en un mismo voto y eso la verdad que no tuvo mayores inconvenientes, primero la democracia“.