Para muchas PYMES, la pandemia “será un certificado de defunción”

El presidente de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC), Guillermo Polke, dialogó con La Opinión Austral respecto a las intenciones del Municipio capitalino de habilitar a los comercios a trabajar. Se trata de aquellos que quedaron fuera del DNU del presidente Alberto Fernández y que, hasta el momento, tienen sus puertas cerradas.

El objetivo de la comuna es dar autorización a comercios para que trabajen a puertas cerradas, es decir, no habilitaría la circulación de personas dentro del local. La modalidad de trabajo sería por delivery o Internet, únicamente. Con ello, buscan reactivar el sector comercial más “golpeado” por la pandemia.

La herramienta, sin embargo, tendrá en cuenta las correspondientes medidas de seguridad e higiene, establecidas por autoridades sanitarias, que deberán adaptar los comercios para poder trabajar en el contexto de pandemia.

Polke celebró la iniciativa y sostuvo: “En la medida en que haya alguna herramienta que permita empezar a movilizar un poco la actividad comercial, toda propuesta es bienvenida. De hecho, desde la Federación y la Cámara de Comercio propusieron estas medidas al Gobierno de Santa Cruz y también lo hablamos oportunamente con la Intendencia de Río Gallegos”.

El Presidente de las FESC, fue duro con el accionar de las entidades bancarias.

Sobre el contexto, Polke afirmó que es “bastante complejo” en términos generales.

“Todo lo que ha salido, justamente, cuesta que llegue a los sectores más chicos de la economía, como tiendas y comercios minoristas, por ejemplo. Justamente son los sectores menos favorecidos, porque muchos no tienen a sus trabajadores bancarizados y otros porque el mismo sistema financiero los expulsa”, apuntó.

Agregó que “no es que venimos de cuatro años de tirar ‘manteca al techo’.

Para el presidente de la Federación Económica, venir de “esa situación” generó que “muchos fueran corridos del sistema financiero, por los impuestos y una serie de documentación contable que la realidad es que no la tienen”.

Contra las entidades financieras

Polke, además, apuntó a las entidades bancarias, en consecuencia con lo que indicó a este diario Carolina Neil, presidenta de la Cámara de Comercio de Río Gallegos, cuando sostuvo que los bancos no están colaborando con el sector.

“Hoy los bancos son reacios a prestarte dinero, con estos anuncios apuntan a sus mejores clientes generalmente. Si una empresa tuvo complicaciones para pagar obligaciones patronales, impuestos y salarios, todas situaciones que tienen el común denominador de las pymes argentinas, el banco buscará excusas para no prestarte. Es todo lo contrario, los bancos no están para ayudar al sector productivo”, afirmó.

Explicó que muchos comerciantes no han podido pagar los sueldos de marzo. “Está el que con mucho esfuerzo lo pudo pagar, el que lo pagó de forma fraccionada y el que no pudo abonarlo. Desde que se anunció la cuarentena, muchos negocios cerraron y no han podido abrir hasta ahora. Como tiendas de zapatos e indumentaria general”, profundizó.

“Los que han podido son del rubro alimentación. Estaciones de servicio, por ejemplo, han vendido un 5% de un mes normal, al estar todo paralizado y sin consumo. Son un sinnúmero de actividades muy complicadas a la hora de afrontar obligaciones”, aseveró Polke.

En tanto, apuntó: “Por más que haya un DNU que diga que no se puede despedir, la realidad es que si no se puede pagar, estamos ante un despido de hecho”.

La estabilización comercial “dependerá de los rubros”

Polke, además, dialogó respecto a cómo estima se equilibrará la economía del sector comercial. Sostuvo que “dependerá de los rubros”, teniendo en cuenta que hay algunos que tienen una realidad más simple, como los de la alimentación.

“Quizás no venden el mismo volumen, pero han tenido un giro comercial. Obviamente no es la misma situación de gastronómicos u hoteleros, que directamente han cerrado sus puertas. Mucho peor es para el sector hotelero que, por largo tiempo, diría más de un año, le va a costar levantar la situación para que se acomode, primero el turismo interno y luego el internacional”, apuntó.

Para concluir, afirmó: “Venimos de situaciones complicadas, todo esto será un certificado de defunción para muchas pymes en Argentina por la situación que veníamos padeciendo”