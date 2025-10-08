Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara de Diputados de Santa Cruz designó este martes a Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón De La Vega como nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), completando así los nueve integrantes que establece la ley. La asunción se realizó en el salón de acuerdos a pesar de un intento de evitar la ceremonia, y el vocal Daniel Mariani tomó juramento a los nuevos miembros del máximo tribunal provincial.

El acto se da en medio de una fuerte crisis en el Poder Judicial, marcada por la reciente ampliación del TSJ. Según un comunicado del propio tribunal, la ampliación responde a “una decisión política del Poder Ejecutivo” y genera reparos institucionales sobre el modo en que se implementó la modificación.

El vicegobernador de Santa Cruz, Fabián de Leguizamón, valoró el día como un hito para la provincia: “Creo que hoy en día es histórico. Nosotros no podíamos faltar a esta… Para nosotros es una fiesta para la democracia, el respeto a las instituciones. Empezar a plantear de que la justicia empiece a existir en Santa Cruz”, aseguró.

Leguizamón destacó que, pese a los años de procesos y “la intromisión que han tenido, que realmente fue lamentable, bochornoso, que roza lo ridículo”, la ceremonia permitió dar un paso hacia un Poder Judicial más independiente y funcional.

Controversia por la demanda del Gremio de Judiciales

Consultado sobre la nueva demanda presentada por un integrante del Gremio de Judiciales, el vicegobernador afirmó que “es un hombre que claramente forma parte de la militancia de Unión por la Patria. Sabemos que ingresó diciendo que era independiente y claramente opera en el desprestigio de lo que significan las instituciones. Lamentablemente, también falta al respeto tanto al Poder Legislativo como al Judicial al no permitir que la situación se encamine naturalmente según las leyes que aprobamos en el Parlamento”.

El funcionario consideró que se trata de “un ciudadano más que hace una presentación, pero que representa a un sector minoritario dentro del Poder Judicial”.

Respuesta a la oposición y el caso Españon

Respecto a la sesión que no se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, Leguizamón criticó la estrategia de la oposición: “No me parece que utilicen el caso Españon como una maniobra dilatoria y política, como han hecho constantemente los diputados de Unión por la Patria. Claramente sabían que esto iba a ocurrir y buscaban diluir lo que estaba ocurriendo en el Poder Judicial, un hecho histórico que a ellos no les importa”.

Hacia un Poder Judicial independiente

El vicegobernador felicitó al doctor Daniel Mariani por liderar el cambio dentro del Poder Judicial: “Ha tenido la actitud de ponerse al frente de este cambio que necesita el Poder Judicial, que dependía de un kirchnerismo que perjudicó a los santacruceños. Hoy esperamos que la justicia sea independiente y cumpla con su deber, sin importar la militancia política de nadie”.

Con la jura de Contreras y De La Vega, el TSJ alcanza la estructura prevista por la ley, marcando un nuevo capítulo en la historia institucional de Santa Cruz y abriendo el camino a una administración de justicia más cercana a la sociedad.