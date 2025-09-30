Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes, tal como estaba previsto, se desarrolló un encuentro de la paritaria laboral entre el Consejo Provincial de Educación, la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) y la Asociación del Magisterio y la Enseñanza Técnica (AMET), con la mediación del ministerio de Trabajo, sin que se haya realizado una propuesta de recomposición salarial como esperaban los sindicatos.

Ante esta situación, podría profundizarse el conflicto con los maestros debido a que, semanas atrás, ya habían adelantado que en caso de no recibir una propuesta satisfactoria a las demandas salariales las medidas de fuerza podrían regresar con mayor contundencia. De hecho, el gremio mayoritario de ADOSAC había planteado que levantaba los paros como gesto ante la convocatoria del gobierno pero lo emplazaba a una respuesta inmediata.

Salarios y devolución de días caídos

Para iniciar el debate, el Poder Ejecutivo tomó la palabra y puso en valor el “sostener los canales de diálogo con los alumnos en las aulas“. Desde el Poder Ejecutivo “avanzamos con el incremento de los días de las instancias de diálogo, generando dos encuentros de subcomisión laboral por mes y dos de comisión de concursos de titularización. Estamos armando equipos para atender este tipo de cuestiones. Y como objetivo tenemos realmente que haya avances o definiciones concretas”, afirmó el gobierno para comenzar.

Semanas atrás, los docentes y trabajadores estatales por las calles de la ciudad. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En cuanto al adelantamiento en la paritaria salarial que estaban proponiendo los sindicatos, desde el Poder Ejecutivo “atendemos la solicitud de ambos gremios de ADOSAC y AMET y fijaríamos como fecha para adelantar esta paritaria el lunes 17 de noviembre, ya que para esa fecha contaremos con los índices de IPC y una clara proyección del banco central de lo que sucederá a fin de mes y primeros meses del año siguiente”.

Asimismo, con respeto a la devolución de los descuentos, se ratificó que los mismos se van a realizar antes del 10, ya que el concretarlo, según informaron, implica procedimientos administrativos extraordinarios complejos en términos de liquidaciones.

“No se llega a fin de mes”

Luego tomó la palabra ADOSAC que, si bien referido a lo salarial, indicaron que el 17 de noviembre es un poco mejor que diciembre, “seguimos estando lejos de nuestras necesidades”. También mostraron en la mesa dos recibos de sueldo, que “demuestran que con este salario no llegamos a fin de mes, por eso la urgencia”. Y añadieron: “Solicitamos avanzar paralelamente en lo laboral y tener una definición antes del 15 de noviembre sobre lo salarial. En Santa Cruz no se llega a fin de mes”.

Los paritarios de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Gustavo Basilio y Enrique Lucero.

Sin embargo, en respuesta a este tema, el Ejecutivo reiteramos el 17 de noviembre como fecha de adelantamiento y ante el reclamo de ADOSAC sobre que los docentes no llegaban a fin de mes, respondieron: “No está de más aclarar que ante situaciones puntuales, el Ministerio de Desarrollo Social cuenta con mecanismos de asistencia financiera, está vigente el Energía Santa Cruz, el cual fue incrementado en sus valores y flexibilizadas sus condiciones para dar mayor asistencia y beneficios a la población”.

A partir de eso, el gremio docente sostuvo que “hay una serie de requisitos para acceder a ese tipo de planes. Seguimos bajo la línea de pobreza. No creemos en los datos que publica el INDEC, ya que las góndolas no reflejan esos números” por lo que “las autoridades del Poder Ejecutivo reconocen que estamos en una situación vulnerable con respecto al poder adquisitivo del salario. Por esta razón es que insistimos en tratar la discusión salarial”.

El gremio docente viene advirtiendo que el conflicto podría profundizarse. (Foto: La Opinión Austral).

Antes de finalizar, ADOSAC expresó: “Solicitamos una mejora salarial urgente. Nosotros queremos seguir recuperando el salario inmediatamente. El salario no alcanza, estamos muy preocupados y necesitamos una oferta salarial. Sin interrumpir las reuniones en lo laboral, podemos hacer las dos cosas”.

Mientras que el gobierno, respondió: “En cuanto al tratamiento de lo salarial en este momento, sería una falta de responsabilidad enorme, ya que la provincia no está teniendo las condiciones económicas financieras en este momento para avanzar en ese camino, pero si entendemos la necesidad de seguir recuperando el salario docente, por ello se acordaron incrementos en la paritaria del 28 de marzo para todo el año 2025 y enero de 2026 inclusive”.