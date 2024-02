Paritaria docente: en AMET dijeron que “el panorama no es el mejor y no hay un buen ambiente” El secretario general de los profesores de las escuelas técnicas, Gustavo Basiglio habló con Radio LU12 AM680 y señaló que la oferta que hizo el gobierno de Santa Cruz no respondió a ninguno de los dos pedidos que hicieron en el encuentro pasado: clausula gatillo y pago del 100% del segundo cargo. El jueves habrá asambleas y el sábado sigue la reunión salarial en el Consejo Provincial de Educación.

Por La Opinión Austral | 21 de febrero 2024 · 13:21 hs.

