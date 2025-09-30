Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los paritarios de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Gustavo Basilio y Enrique Lucero, dialogaron con LU12 AM680, tras la audiencia de negociación colectiva ante el Poder Ejecutivo Provincial.

Destacaron la necesidad de “retomar el camino del diálogo que estaba cortado” luego de un estancamiento que se arrastraba desde el acta firmada el 28 de marzo, donde quedaron “temas pendientes en lo laboral” sin resolver durante junio y julio, lo que motivó un aumento en las medidas de fuerza en el segundo semestre.

La nueva instancia paritaria, que comenzó el 25 de septiembre, logró trazar una agenda de trabajo, aunque el tema salarial sigue siendo un punto de “descontento” ya que la “gente no está llegando a fin de mes” y la “plata no alcanza”, siendo un reclamo fundamental para quienes viven en Santa Cruz.

Los paritarios de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Gustavo Basilio y Enrique Lucero.

Nuevo plazo salarial

Inicialmente, el CPE había propuesto discutir salarios recién en diciembre, una fecha que los sindicatos consideraron “muy alejada“. Tras el reclamo de AMET, se logró acortar los plazos: la mesa de negociación salarial concreta y puntual se iniciará el 17 de noviembre. Este, aunque “no es lo que esperábamos, pero bueno, es un avance”, afirmó Lucero. Se espera que de las asambleas surja el pedido de recuperación del salario que ha quedado “muy desfasado”.

En lo laboral, se ha “trazado una hoja de ruta” para temas que hacen a la estabilidad docente. Lucero explicó que hay “cuestiones de fondo” como las titularizaciones, un proceso que lleva sin realizarse desde el año 2013 en la educación técnica, y cuya resolución daría “mucha estabilidad a los compañeros de toda la provincia“. Si bien muchos temas laborales “fueron atendidos, pero no resueltos” durante el año, hoy se está “generando una nueva confianza con el ejecutivo en un marco de trabajo”. La dirigencia espera que el compromiso de solución a los problemas laborales se dé a corto plazo, con una nueva reunión fijada para el próximo jueves.

Como “gesto” para destrabar el conflicto, el Gobierno provincial se comprometió a devolver el descuento realizado por los paros, que será acreditado en los próximos días. El Ejecutivo explicó que el descuento se devolverá con el sueldo del mes anterior debido a una “cuestión técnica” de liquidación.

Alerta por el Ajuste del INET

Los paritarios expresaron su profunda preocupación por el panorama económico a nivel nacional, señalando que los anuncios de parte del presidente son de “ajuste para el trabajador” y que temen un “financiamiento en educación terrible”.

La preocupación se centra particularmente en la educación técnica: el recorte que plantea el Gobierno nacional apunta directamente al INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica), el organismo que regula las líneas de crédito y trabajo de todas las escuelas técnicas del país.

El recorte propuesto reduciría el financiamiento del 0,06% del PBI (por ley) a un 0,02%, lo que representa una baja que “va directamente al corazón de la educación técnica”.

Lucero y Basilio afirmaron que es necesario que el sector salga a expresar su reclamo “en todos los ámbitos” para no avalar estos ajustes, ya que no creen que ajustar al trabajador sea la solución. Necesitan ser respetados, tener capacitaciones e inversión para que haya “los mejores técnicos, los mejores docentes” y que las empresas “contraten nuestros técnicos”.

La falta de inversión se evidencia en las propias escuelas: “Hemos recorrido las escuelas, estamos recorriendo los sectores de producción, los talleres, los laboratorios y la verdad que no hay insumos.” La respuesta recurrente, denunciaron, es: “Pídanle a la cooperadora”, algo que consideran “preocupante”, ya que una cooperadora no puede sostener un sistema educativo.

Finalmente, los paritarios también mencionaron la demora en los trámites de jubilaciones de los compañeros, un problema que es “histórico” y que se debe a “cuestiones técnicas” en la comunicación y el trabajo de los expedientes entre el Consejo Provincial y la Caja de Previsión. Ambas partes buscan generar una nueva etapa de confianza para la resolución de conflictos laborales y salariales para poder “terminar un año de la mejor manera posible” y “empezar bien el año”.