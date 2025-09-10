Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Está en marcha en Santa Cruz el paro de ADOSAC de 48 horas, la segunda jornada será el viernes ya que este jueves no habrá clases por celebrarse el Día del Maestro. Los alumnos, retomarán con normalidad las clases el próximo lunes.

Juan Manuel Valentín, secretario general de ADOSAC Río Gallegos, dijo por la mañana de LU12 AM680 que “la medida de fuerza viene muy bien“, con un acatamiento que oscila entre el 75% y el 95% en las escuelas de Río Gallegos.

Marcó que el Gobierno “habla de diálogo y después no nos convocan a las paritarias“, se quejó. Recordó que desde el 4 de julio no son convocados a negociación colectiva.

El dirigente también denunció que el Ministerio de Trabajo “parece que solamente convoca a paritarias cuando las pide el gobierno”, y hace “caso omiso” a las solicitudes del sindicato.

Valentín precisó que ADOSAC cuenta -aproximadamente- con 40 días de paro e indicó que es la única herramienta con la que cuenta el gremio -más allá de otras acciones ya realizadas- por lo que no descartó que los paros continúen.

Juan Manuel Valentín, secretario general de ADOSAC Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Otros debates

Otro de los temas que el gremio desea debatir es el procedo de titularizaciones. Valentín indicó que el “Consejo Provincial de Educación planifica cerrar aulas en jardines y grados, lo que dejará a cientos de docentes sin fuente laboral”.

El gremio denuncia que están “un 40% por debajo de la línea de pobreza” y que los trabajadores están cansados de escuchar en los últimos años que “la plata de la provincia no alcanza” y que “tienen que esperar”. Recordó que la canasta familiar básica está en 1.507.000.

A pesar de que el método de paro no ha logrado una reacción del gobierno, el sindicato insistió en que no van a cambiar de estrategia, ya que ya han agotado otras vías de diálogo. “Nosotros fuimos a hablar con el gobernador, fuimos a hablar con la presidenta del Consejo”, pero no obtuvieron respuestas.

Así, el sindicato y otros sectores, como los de salud, seguirán en la calle en busca de soluciones. “El gobierno tiene que entender que llegó al poder porque el gobierno anterior no le dio respuesta a los trabajadores”, concluyó.