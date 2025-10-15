Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) Santa Cruz realizará este jueves el 1° Foro de Mujeres Mineras que tendrá presencia de destacadas panelistas.

El ciclo es “Una oportunidad para escuchar, aprender e inspirarse con las voces que día a día construyen el presente y el futuro de la minería”, indicaron los organizadores.

La cita es para este jueves y viernes desde las 18:30 horas en el Auditorio N.I.D.O, de la localidad de Puerto San Julián. Asimismo, fue definido como “un espacio de encuentro, reflexión y motivación abierto a toda la comunidad”.

Una de las destacadas panelistas que abrirá el ciclo es la “Peque” Paula Pareto, quien realizará una charla motivacional denominada “Espíritu de Superación”. Pareto es medallista olímpica y la más importante yudoca argentina de la historia.

La Peque Pareto será la primera expositora de la jornada del jueves.

Este mismo jueves, además, se contará con la presencia de Mercedes Argüello, geóloga senior, asesora de WIM Argentina y una de las 100 mujeres que inspiran en 2024 según el libro “Mujeres de nuestra Tierra”.

El viernes será el turno de Gabriela Arias Uriburu, cuya conferencia se denomina “Resiliencia y poder personal”. En tanto, también esa jornada disertará Patricio Montani, terapeuta en adicciones y referente de recuperación.

El Foro se realizará en el NIDO de la localidad de Puerto San Julián.

Asimismo, también dirá presente en la jornada del viernes Verónica Nohara, presidenta de la Cámara Minera de la provincia de Santa Cruz y Country Manager de Minera Don Nicolás.