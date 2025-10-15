Your browser doesn’t support HTML5 audio
La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) Santa Cruz realizará este jueves el 1° Foro de Mujeres Mineras que tendrá presencia de destacadas panelistas.
El ciclo es “Una oportunidad para escuchar, aprender e inspirarse con las voces que día a día construyen el presente y el futuro de la minería”, indicaron los organizadores.
La cita es para este jueves y viernes desde las 18:30 horas en el Auditorio N.I.D.O, de la localidad de Puerto San Julián. Asimismo, fue definido como “un espacio de encuentro, reflexión y motivación abierto a toda la comunidad”.
Una de las destacadas panelistas que abrirá el ciclo es la “Peque” Paula Pareto, quien realizará una charla motivacional denominada “Espíritu de Superación”. Pareto es medallista olímpica y la más importante yudoca argentina de la historia.
Este mismo jueves, además, se contará con la presencia de Mercedes Argüello, geóloga senior, asesora de WIM Argentina y una de las 100 mujeres que inspiran en 2024 según el libro “Mujeres de nuestra Tierra”.
El viernes será el turno de Gabriela Arias Uriburu, cuya conferencia se denomina “Resiliencia y poder personal”. En tanto, también esa jornada disertará Patricio Montani, terapeuta en adicciones y referente de recuperación.
Asimismo, también dirá presente en la jornada del viernes Verónica Nohara, presidenta de la Cámara Minera de la provincia de Santa Cruz y Country Manager de Minera Don Nicolás.
