En diálogo con La Opinión Austral, el diputado por SER, Pedro Luxen, se refirió a la sesión secreta en la que la Legislatura de Santa Cruz designó a los dos vocales restantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz, Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón De La Vega.

“Fue una sesión muy ordenada y ya se cumplió con el objetivo: ahora resta que juren y que se pongan a trabajar por los santacruceños”, afirmó Luxen.

Además, el legislador destacó que la ampliación del TSJ responde a una demanda ciudadana. “Es un pedido de la gente, necesitamos mejorar el servicio de justicia. La ley está limpia, no fue observada por nadie y ahora debe cumplirse”, sostuvo.

Consultado sobre los pasos a seguir, fue contundente: “El Poder Ejecutivo envió las ternas, la Legislatura las trató y aprobó. Ahora corresponde que los vocales juren y se pongan a trabajar. Nada más”.

El diputado cuestionó el conflicto dentro del TSJ, donde cuatro vocales desconocieron la jura de Sergio Acevedo y José Antonio González Nora, tomada por el expresidente Daniel Mariani. “Fue un papelón. Preocupa el nivel de jueces que tenemos. Hasta un grupo de chicos se pondría de acuerdo antes. La independencia de poderes debe darse de una vez por todas en esta provincia”, lanzó.

Y agregó: “Los ciudadanos esperan que el máximo tribunal resuelva cuestiones de fondo. Ahora el TSJ tiene nueve miembros, deben sentarse, empezar a trabajar y encarar una reforma integral. Los cuatro vocales que desconocieron a sus pares tienen que reflexionar”.

Por último, Luxen enfatizó que los nuevos integrantes deben asumir cuanto antes y ponerse a la altura del desafío. “No solo tienen que reflexionar, tienen que trabajar. La sociedad les pide que saquen la pila de expedientes que tienen y que construyan una justicia distinta. Para eso los nombramos y para eso están en el cargo”, concluyó.

Caso Sosa

Por otro lado, Luxen hizo referencia al proyecto para reincorporar al exprocurador Eduardo Sosa, que comenzó a tratarse en comisiones. “Es una reparación histórica que la provincia se debía. Ayer obtuvo despacho favorable en Asuntos Constitucionales y seguirá el trámite legislativo. La sociedad pide justicia independiente y este paso va en ese camino”, expresó.