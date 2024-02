Pedro Luxen hizo un balance del primer mes de gestión: “Nos dedicamos a ordenar el gobierno” El Ministro de Gobierno mantuvo una intensa agenda de actividades en El Calafate junto al intendente Javier Belloni, donde recorrió instituciones educativas para evaluar y lanzar el inicio del mantenimiento de las escuelas. Durante, la visita destacó que "Santa Cruz es nuestra prioridad”.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ministro de Gobierno de la provincia de Santa Cruz, Pedro Luxen, recorrió durante este fin de semana varias escuelas de El Calafate para evaluar y lanzar el inicio de las obras de mantenimiento, que el gobierno provincial lleva adelante junto al IDUV y los municipios.

Acompañado por el intendente de la localidad, Javier Belloni, Luxen destacó que “Santa Cruz es nuestra prioridad. Hemos tenido un primer mes de gestión en el que nos dedicamos a ordenar el gobierno, atender las urgencias y recuperar normalidad en la gestión”.

El ministro de Gobierno destacó el trabajo en conjunto con Belloni y expresó que “pudimos dialogar a agenda abierta sobre los temas más importantes. Las obras en Calafate son prolijas y reflejan el trabajo de la intendencia”.

Por otra parte, Luxen manifestó que “buscamos que el pueblo santacruceño viva un poco mejor cada día, daremos previsibilidad a la gestión, pondremos las cosas en su lugar y vamos a desterrar las asimetrías y desigualdades entre las localidades de la provincia”.

Luxen enfatizó que “la sociedad que nos votó sabe lo que queremos. Este gobierno defiende a la provincia, a sus recursos naturales, sus riquezas turísticas, el valor del trabajo y la justa distribución de la renta para todos los habitantes. Argentina atraviesa una crisis fenomenal de la que sólo se saldrá trabajando”.

Además, durante la visita, el funcionario se reunió con los trabajadores de Macro, ante quienes repitió el mandato del gobernador: “se cuidará la fuente laboral, ante todas las cosas. Los trabajadores no quedarán en la calle. Si Macro no cumple sus compromisos, podrán asociarse en cooperativas nuevas o existentes, y el gobierno garantizará la continuidad de los servicios que se venían prestando”.

Las declaraciones se dan luego de que el Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Río Gallegos, Diego Robles saliera al cruce por la insistencia del Gobierno Provincial sobre la situación del municipio y lo criticara por su apoyo a las políticas del Gobierno Nacional.

“Sería importante que el ministro de Gobierno se enfoque en gobernar Santa Cruz, atender las políticas provinciales, la salud y los permanentes cortes de energía que afectan a todos nuestros vecinos, sobre todo después de avalar los futuros tarifazos, la privatización de nuestras empresas públicas y la desregulación de la economía que traerá daños irreparables”, señaló Robles.

En este marco, recalcó que “es desubicado y preocupante” que se estén ocupando de la situación en el municipio: “primero porque evidencia un claro desconocimiento normativo, porque la tarifaria no ha tenido cambio y el módulo no se determina por la tarifaria, sino por una resolución de la Secretaría de Hacienda, y segundo porque si el argumento es que no se le puede trasladar el costo de la situación económica a los vecinos, primero deberían alzar la voz contra el Gobierno Nacional”.

Y agregó que “hay localidades que aumentaron mucho más los impuestos que Río Gallegos, como Caleta Olivia o Pico Truncado y claramente como son del mismo color político nadie dice nada, hay demagogia en esto. En la provincia están pasando cosas que afectan a los santacruceños y pareciera que el Gobierno Provincial solamente está enfocado en armar una nueva propuesta tarifaria para Río Gallegos”