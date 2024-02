Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ministro de Seguridad de la provincia de Santa Cruz, Pedro Pródromos, denunció que muchos gitanos en Caleta Olivia reciben planes sociales aunque poseen vehículos de lujo. El hallazgo despierta polémica y cuestiona la equidad de los programas sociales en la región.

En diálogo con La Vanguardia Radio, Prodromos habló sobre la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo, particularmente en la zona norte de la provincia, donde se está trabajando en fortalecer las investigaciones y aumentar la presencia policial en áreas estratégicas para prevenir la entrada y distribución de drogas. Además instó a la población a denunciar hechos ilícitos.

Por otra parte, se refirió a los distintos operativos que se realizaron a mediados de enero en distintas concesionarias de Caleta Olivia y que pertenecen a personas de la comunidad zíngara.

En este sentido, el ministro de Seguridad señaló que durante los allanamientos se trabajó en conjunto con Comercio Municipal y encontraron que muchos de los vehículos no tenían las habilitaciones correspondientes o no estaban a nombre de los propietarios.

“El Juzgado de Faltas mandó la causa a la Justicia Federal porque una persona no puede tener semejante patrimonio y todos los vehículos tenían el 08 en blanco”, indicó.

Pese a ello, dijo que “el enojo más grande es que en 19 allanamientos, del 100% de la gente, el 90% cobra planes nacionales”, denunció y detalló: “En un domicilio con seis personas, las seis cobraban planes sociales pero tenían un patrimonio en vehículos de 503 millones de pesos“.

“Si te dan un plan porque no tenés trabajo, pero si un patrimonio millonario, alguien no esta mirando lo que pasa”, apuntó y agregó indignado: “Hay gente que no puede acceder porque le ponen trabas, pero ellos sí… Si hay algo que me duele es que hay personas que trabajaron toda su vida para tener algo y hay quienes sin el menor esfuerzo se hacen millonarios”.

Además, señaló que “la Justicia tiene que investigar” porque mucho de ese dinero no se sabe de donde proviene o cuál es el destino.

“Las gestiones anteriores se fueron, ahora vinimos nosotros a hacer las cosas bien. Quizás parte del dinero de la provincia esta ahí”, cerró.