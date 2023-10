Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

José “Pepe“ Chacón tiene aspiraciones de ser electo concejal de Río Gallegos en las próximas elecciones del 22 de octubre y por ello está recorriendo los barrios, llevando en mano las propuestas a la gente. El lema por el que compite es “Unión por la Patria” y el sublema es uno de los que apoya al intendente Pablo Grasso, llamado “Unidad Popular“.

El exmaratonista de Santa Cruz ya se puso a consideración de los votantes en 2019 y no estuvo tan lejos de obtener una banca como diputado por el pueblo. Esta semana estuvo en LU12 AM680 y en el ciclo “Camino a las Urnas“, contó cuál es su proyecto si es elegido por los vecinos y vecinos para integrar el Concejo Deliberante. “Pepe“ Chacón fue un atleta destacado y hasta compitió en Europa. A nivel nacional lo hizo durante 15 años al máximo nivel, por eso, comentó, desde su banca le dará una fuerte impronta al deporte.

“Estamos encolumnados detrás de esto y vamos a seguir trabajando, pero nosotros le vamos a decir a los vecinos que el 22 de octubre nos vote porque queremos llegar al Concejo Deliberante y compartir nuestra banca con ellos, que vengan, que consulten, que vamos a hacer un espacio abierto y queremos darle las herramientas al intendente (Pablo) Grasso, a quien acompañamos y apoyamos en todo lo que quiere hacer, siempre y cuando sea en beneficio del vecino”, afirmó.

Respecto a con qué opiniones se encuentra cuando habla con la gente, respondió que “está bastante enojada“. Sin embargo, manifestó: “Gracias a Dios, nosotros no tenemos nada que esconder, así que podemos ir a hablar tranquilos; estamos yendo a hablar con la gente” y añadió: “A los chicos que están trabajando conmigo yo les mando a decir que hablen de que ‘Pepe’ es el candidato, que cuenten quién soy y que me den una oportunidad y que estamos preparados“.

En ese mismo sentido, el dirigente sostuvo que no se trata de una candidatura “al voleo“, sino que “nos venimos preparando, venimos hablando con los vecinos hace meses y aquella vez (2019) también trabajamos con un año de anticipación, haciendo el puerta a puerta, boca a boca, oficina por oficina, supermercados, agencia de autos, calles, barrios” y “yo les trato de decir a los chicos que me dejen ir a mí al frente y bueno, los chicos me acompañan y gracias a Dios tenemos un lindo equipo de trabajo que en estos momentos está doblando los votos para salir hoy mismo a empezar a entregarlos a los vecinos de Río Gallegos”.

Sobre este punto, Chacón mencionó que acercan el voto a la casa “para que lo lleven preparado y que nos acompañen a nosotros; ese es el trabajo que estamos haciendo”. Y subrayó: “Queremos que también acompañen al intendente para que pueda seguir transformando la ciudad, beneficiando al vecino de Río Gallegos como lo está haciendo y, si lo puede hacer mejor, bienvenido sea; seguramente le van a quedar cosas por hacer porque todo no se puede lograr en 4 años”.

“Pepe“ Chacón aseguró que van a trabajar para el vecino de Río Gallegos y que después de la elección, si les toca ocupar la banca, “vamos a descansar unos días y vamos a salir a pintar plazas, vamos a salir a buscar ideas, vamos a juntarnos con los vecinos y vamos a llevarle todas las inquietudes al intendente para que nos apoye y nos acompañe y que el vecino esté mejor, tenga una mejor calidad de vida; somos el nexo con el intendente; ante los funcionarios provinciales también podemos ir a gestionar cosas para que el vecino esté más cómodo”.

Más adelante, resaltó que el trabajo que harán tanto él como su equipo, al que definió como “intenso” porque “mi lista la integra gente que conoce el día a día; hay una supervisora de educación, hay un chico de la recolección de basura; Daniela Ledesma va cuarta, que peleó por el transporte en el barrio San Benito, luchó mucho por eso, trabajó por el carbón, por la leña, estuvo al frente del subsidio al gas buscando firmas por toda la provincia”.

Asimismo, el candidato del sublema “Unidad Popular” dijo que trabajarán en pos del vecino de Río Gallegos y si “no hacemos las cosas bien, que nos castiguen; pero a mí me conocen y mis hijos van a caminar Río Gallegos y yo voy a caminar Río Gallegos y no quiero que cuando vaya al supermercado digan: ‘Mirá, este ganó la banca y no se preocupó más por nada‘”, por lo que “voy a trabajar por los vecinos, voy a decirle al intendente de las necesidades que hay; necesitamos una línea más de colectivo o dos; allá arriba, en la periferia, hay tres Piedra Buena“.

Entre otras cosas, Chacón dijo que el tema que más lo sensibiliza que es el deporte, al que consideró “la mejor herramienta para hacer política“. Al respecto, propuso que los gimnasios tienen que estar llenos, que haya actividades los fines de semana y se preguntó: ¿Por qué no las escuelas abiertas los fines de semana? “Acá -expresó- se puede trabajar mucho el deporte comunitario, el deporte competitivo y el deporte de alto rendimiento, pero lo tiene que manejar gente que realmente sepa de la materia“.

“Vamos a trabajar con el deporte porque queremos hacer política deportiva, pero de la buena, porque los padres llevan a todos los chicos y no les pueden faltar los trofeos, no pueden estar faltando las medallas; si un chico tiene que viajar, tenemos que estar para ver cómo lo podemos respaldar, planificar todo eso y nosotros estamos en condiciones de darle una mano“, puntualizó.