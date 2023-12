Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras reunirse con autoridades del Gobierno Provincial, el diputado de Unión por la Patria (UxP), Daniel Peralta, habló sobre la primer medida de su sucesor al frente de los Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Thierry Decoud, que en las últimas horas comunicó a los trabajadores que “no se abonará la remuneración a aquellos trabajadores que no presten servicios por medidas de acción directa”.

“Esa circular no me parece afortunada para el desembarco de una nueva gestión, porque es como decir que ya decretaste ilegal un paro eventual, que no está ni siquiera planteado por los trabajadores hoy. Yo no vi ánimos de confrontación, pero esta presentación no me parece acertada, me parece que debe primar el diálogo y decirle claramente a la empresa que es lo que se pretende con la empresa”, aseguró el ex interventor de YCRT.

“Es como decir: ‘Ojo, podemos echar 500, 600 o 1000 trabajadores y no hagan paro porque les descuento el sueldo‘. La gente está pensando en otra cosa, en cómo dar sustentabilidad a la fuente de trabajo, cómo proyectarla en el tiempo. Sino que le digan que quieren hacer y ahí verán los trabajadores cuál es la actitud a tomar”, añadió.

Por otro lado, respecto a la situación de la cuenca carbonífera y ante la posibilidad del avance de una privatización de YCRT, Peralta señaló: “Nosotros dijimos siempre que Sergio Massa era la garantía en la sustentabilidad del Yacimiento. Continuidad en las inversiones, en los puestos de trabajo, en la generación de energía. Sigo pensando lo mismo, sigo pensando que es sustentable”.

“Me parece un error histórico que se podría cometer si se avanza en la privatización, ni hablar del cierre. Es la muerte y sepultura de los pueblos de la Cuenca“, sostuvo.