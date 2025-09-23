Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Sergio Pérez Oruco, presidente del directorio de la Caja de Servicios Sociales, admitió en una entrevista por LU12 AM680 que la situación financiera de la obra social es complicada debido a las deudas que mantienen los distintos municipios de la provincia.

Explicó que la falta de aportes afecta el patrimonio y las finanzas de la Caja, pero valoró la voluntad que han mostrado muchos municipios para regularizar su situación.

En esta línea, denunció que hay “municipios que ni siquiera se acercan a negociar, entre ellos Río Gallegos y El Calafate“, señalando que nunca mostraron voluntad de regularizar sus deudas o de acompañar a la Caja para mejorar la situación de sus afiliados. Enfatizó que los municipios retienen los aportes de los empleados, pero no los transfieren a la obra social.

FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL.

Luego, aclaró que si bien no se le ha cortado la cobertura a ningún empleado municipal que ya tiene el alta, sí se restringieron las nuevas altas. Mencionó que la Caja sigue cubriendo a sus afiliados con medicamentos, derivaciones y demás servicios, pero que la falta de recursos genera un “cuello de botella” que intentan resolver.

Vademécum y los medicamentos

En otro orden, calificó de “totalmente errónea” la confusión que, según él, generan ciertos “personajes políticos” al mezclar el vademécum con los medicamentos de alto costo.

Aclaró que la incorporación del vademécum fue una herramienta necesaria para trabajar de manera ordenada y controlar los medicamentos ambulatorios que se dispensan en farmacias.

Por otro lado, explicó que los medicamentos de alto costo tienen otro camino. Informó que la CSS le cubre estos medicamentos a cerca de 2.100 afiliados por mes, con un costo que puede variar entre 100.000 pesos y 300 millones de pesos por monodroga. A modo de ejemplo, detalló que hay aproximadamente 14 o 15 afiliados que consumen, por mes, cerca de 1.000 millones de pesos.

Destacó que la obra social cubre la totalidad de estos medicamentos a sus afiliados, quienes no tienen la capacidad económica para afrontar esos costos. Explicó que la compra se realiza a distintos proveedores a través de un sistema simple y transparente que cotiza el mejor precio. Aseguró que la institución está abierta a cualquier auditoría, porque “no hay nada que ocultar en ese sentido”.

Así, descartó que la CSS haya favorecido a la droguería Suizo Argentino en compra de medicamentos.

Cierre del Aeropuerto

Con respecto a los problemas que se presentaron en las farmacias, Soruco admitió que están regularizando el pago a las cadenas. Reconoció que los recursos que recibe la obra social son escasos, por lo que la demanda es enorme, pero aseguró que las deudas se están regularizando.

El presidente del directorio también abordó el tema del Aeropuerto de Río Gallegos. Si bien el Colegio Médico no ha presentado quejas formales sobre la atención virtual, explicó que se trata de una medida temporal ante la falta de vuelos comerciales. Muchos médicos no están dispuestos a viajar por los problemas logísticos y el desgaste que implica la ruta, por lo que la virtualidad es una alternativa mientras se soluciona el tema del aeropuerto en diciembre.

En cuanto a las derivaciones, reconoció que los vuelos desde El Calafate, si bien están organizados, aumentan los costos y generan problemas de logística. Además, el viaje por tierra representa un “desgaste físico” para los afiliados, que en muchos casos deben hacer noche en El Calafate para descansar, por lo que la Caja debe cubrirlos con hoteles. El funcionario indicó que están en constante comunicación con Aerolíneas Argentinas para agregar más vuelos en El Calafate.

Finalmente, confirmó que el monto diario que se les paga a los afiliados derivados 3.000 pesos. Reconoció que el valor es bajo y que los afiliados se quejan, pero explicó que para la Caja es un volumen de dinero muy grande que, dada la situación actual, no puede incrementar. Aclaró que esta ayuda no es obligatoria para la obra social, pero la brindan porque es lo que hoy pueden hacer.