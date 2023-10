Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves falleció Juan Alberto Oyarzún, reconocido dirigente de la UCR de Río Gallegos.

Oyarzún tenía 55 años y fue funcionario municipal durante la gestión del ex intendente Héctor “Pirincho” Roquel y de Roberto Giubetich.

Además, era el líder del ateneo “Boinas blancas”.

La noticia generó gran pesar en el radicalismo local y en las redes sociales sus colegas, amigos y familiares lo despidieron con sentidas palabras

El comité Río Gallegos de la UCR, comunicó el fallecimiento de quien fuera afiliado y dirigente del partido. “Elevamos una oración en su memoria y acompañamos a familiares y amigos en este triste momento. QEPD”, señalaron en un comunicado publicado a través de las redes sociales.

“Quiero expresar mi pésame ante la irreparable perdida de nuestro correligionario y amigo Juan ” Rocky” Oyarzun”, escribió la concejal Daniela D’amico y expresó sus condolencias para todos sus familiares y amigos: “Que Dios bendiga mucho y les de fuerza en este duro momento. Abrazo grande a Dagma que es de nuestro equipo de trabajo, Claudia, Judith, Pino, Machi, Roberto y a su mamá”.

“Bueno mi gordito hermoso me quedo con todos los mejores recuerdos gracias por todo mi adorado Juan Alberto Oyarzun solo es hasta pronto vuela alto hermano eternamente me sentiré bendecida porque me quedan tus mejores ejemplos”, dijo su hermana Claudia Oyarzún.

Sus familiares informaron que los restos de Juan “Rocky” Oyarzún serán velados el viernes 20 de 09 a 16 horas, en la sala chica de Cochería del Sur.