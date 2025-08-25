Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el 192° Aniversario del Nacimiento del Comandante Luis Piedra Buena el Gobierno de Santa Cruz, entregó 23 títulos de propiedad de viviendas a familias en una ceremonia que contó con el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV).

Estuvo presente el gobernador Claudio Vidal; la intendente Analía Farías; y el jefe de Gabinete de Ministros de Santa Cruz, Daniel Álvarez.

Claudio Vidal, Analía Farías, y Daniel Álvarez el acto aniversario de Piedra Buena. FOTO: GOBIERNO

Por parte del IDUV, participaron su presidente Cristian Mansilla; el vocal por el Ejecutivo, Pablo Álvarez; la gerenta administrativa, Carina Vera; la gerenta Técnica, Cynthia Banciella Dickie; la gerenta Contable, Pamela Luna; la gerenta de Auditoría Contable, Paola Ciancio; y los representantes de la Dirección de Escrituraciones, Alberto Oyarzo y Julia Villa.

“En beneficio de la sociedad”

“Esto tiene que ver con una enorme decisión política del gobierno provincial, pero es posible gracias al equipo del IDUV, porque realmente trabajan y están construyendo el IDUV que todos queremos, en beneficio de la sociedad”, dijo Claudio Vidal.

Asimismo, la intendenta Analía Farías subrayó la importancia de este paso para los vecinos y vecinas: “Tener el título de propiedad de la vivienda es el sueño de muchos de nosotros. Es el esfuerzo de cada familia en cada hogar. Gracias al Gobierno de la provincia y al IDUV, porque esto se logra trabajando a conciencia y en conjunto”.

Obras

“Quiero transmitir un mensaje claro: este gobierno va a estar siempre acompañando a las comunidades, sin importar la dificultad del momento. No vamos a bajar los brazos, no vamos a retroceder jamás. Con trabajo y unidad vamos a sacar adelante a Santa Cruz”, aseguró desde Piedra Buena, el gobernador Claudio Vidal.

Se concretarán las siguientes obras de infraestructura:

Red Cloacal: 2.302 metros de cañería PVC, 16 bocas de registro, 171 familias beneficiadas. Inversión: $130.061.116,85.

Red Eléctrica y Alumbrado Público: 500 metros de línea de baja tensión, 16 artefactos de alumbrado público. Inversión: $63.609.921,12.

Red de Agua Potable: 833 metros de cañería PVC, 1 hidrante, 64 familias beneficiadas. Inversión: $30.526.599,57.

Inversión total en Piedra Buena: $224.197.637,54.