Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El diputado provincial Mario Piero Boffi (Por Santa Cruz), realizó la gestión para que se presente en la Legislatura el presidente de la Caja de Servicios Sociales, Sergio Pérez Soruco, para explicar las compras que la obra social hizo a la Droguería Suizo Argentina S.A. Entrevistado por La Opinión Austral, el legislador indicó que responde a que se habían presentado dos proyectos del bloque de Unión por la Patria, fue remitido a la presidencia de la Cámara y la propia CSS, por lo que conjuntamente con el bloque se comunicaron con Pérez Soruco y voluntariamente pidió hacerse presente con todo su equipo.

Sergio Pérez Socuro, este jueves en la legislatura. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Afirmó que la ida y vuelta entre el funcionario y los diputados fue “muy beneficioso, porque a veces el papel es muy distinto a tener la posibilidad de interactuar y a su vez trajo su equipo de informática para poder mostrar cómo se llevan adelante tanto las leyes de la Caja como la Ley de Entidad Financiera”, sostuvo. Asimismo, indicó que “la adquisición de remedios de alto costo es a través de un programa en el que participan todos los laboratorios y el sistema la adquisición te va tirando el mejor precio” y acotó: “Es de manera on line y en vivo” para que “se despejen algunas dudas y que obviamente deben ser investigadas por la justicia correspondiente, pero por parte del presidente de la Caja de Servicios Sociales y su equipo, creo que fue algo inédito y muy positivo y la verdad que me pareció algo altamente beneficioso para todos los habitantes de la provincia”.

“La adquisición de remedios de alto costo es a través de un programa en el que participan todos los laboratorios”. Piero Boffi.

Suba de costos

Sobre el salto de 6 mil millones a 46 mil millones en pocos meses con la actual gestión, respondió: “Me parece que bien explicado estaba por el presidente de la Caja, fundamentalmente por la evolución en término de los valores pero que es transparente, es un valor de remedios de alto costo y hay una inversión y una presencia importante por la Caja de Servicios Sociales en la necesidad de esos pacientes que desgraciadamente están atravesando una enfermedad compleja”.

“Hay una inversión importante por la CSS en la necesidad de los pacientes”. Piero Boffi.

Por esa situación, “la verdad que habrá que discutir sobre los altos valores cuando se trasparenta la forma en que se adquieren, que son los valores de mercado hoy vigentes en la nación” aunque insistió: “Es un resultado final positivo que se vea cómo realmente se hacen los procesos de adquisición de esos remedios”e informó que la CSS, “lo único que hace es adquirir ese remedio con el laboratorio y la droguería se ocupa de hacer llegar (ese medicamento)” es decir, “la Caja no se ocupa del traslado, la logística, eso es importante decirlo”.

El precio de los medicamentos en el centro de la escena.

En ese mismo sentido, expresó que las distancias con la provincia de Santa Cruz también están encarecidas y como lo dijo el presidente Sergio Pérez Soruco, “mover medicamentos de alto costo, también tiene una logística importante de cadena de frío” ya que “no es lo mismo transportar desde una droguería en la provincia de Buenos Aires de Mercedes a Luján, que transportar desde la provincia de Buenos Aires a Santa Cruz un remedio de alto costo que también necesita la cadena de frío necesario, sale más caro por todo esto que estoy diciendo”.

Sobre el salto en los costos de los que habló la oposición, relacionando la visita del presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem a Santa Cruz (octubre del 2024), Piero Boffi contestó: “Es parte de una línea discursiva que como bien dijo el presidente de la Caja de Servicios Sociales, circunstancialmente se ha dado ese planteo, pero nosotros no podemos acreditar ese tipo de planteos” y añadió: “Que se investigue lo que se tenga que investigar”, aunque no hay nada “más transparente que lo que acabamos de presenciar en la Cámara de Diputados”.