Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este viernes se conoció que el Tribunal Superior de Justicia rechazó de plano el recurso presentado por la Asociación de Abogados de Río Gallegos y otros, que cuestionaba la constitucionalidad de la designación del actual vocal Fernando Basanta en el máximo tribunal.

La decisión se da unos días después que se aprobara la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz que, según la ahora ley, estará integrado por nueve vocales (hasta ahora eran cinco) designados por la Cámara de Diputados de ternas remitidas por el Poder Ejecutivo a ese poder del Estado.

Fernando Basanta, vocal del Tribunal Superior de Justicia.

Preocupación por el fallo

La decisión, difundida el 3 de septiembre de 2025, sostiene la “improponibilidad formal” de la acción judicial. Esto es ni más ni menos que un rechazo de plano del recurso presentado.

La acción de amparo había sido iniciada en septiembre de 2022 y planteaba la posible inconstitucionalidad de la designación de Basanta, señalando cuestiones vinculadas al juez natural, la idoneidad y la prohibición de arbitrariedad, según lo previsto por la Constitución Nacional.

La decisión del TSJ, difundida el 3 de septiembre de 2025, sostiene la “improponibilidad formal” de la acción judicial. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL).

En su comunicado, la Asociación de Abogados expresó su preocupación por la demora de tres años en el tratamiento del amparo y destacó que la resolución evita pronunciarse sobre el fondo del planteo.

Además, señalaron que la decisión se produce en un contexto de designación de nuevos integrantes del TSJ, lo que genera un escenario sensible desde el punto de vista institucional.

La Asociación indicó que continuará con las acciones judiciales disponibles para obtener un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la designación.

“Justicia militante”

Pero el tema también tuvo su repercusión en el gobierno provincial. El Secretario de Estado de Comunicación y Medios, Sergio Bucci indicó se “vuelve a exponer las graves falencias del sistema judicial en la provincia”.

“El fallo confirma una historia de justicia militante”. Sergio Bucci.

Al respecto, señaló que “una acción de amparo, que por definición debe resolverse de manera sumarísima y urgente e increíblemente se tardó tres años en obtener respuesta, algo que solo sucede en Santa Cruz. Y lo más grave es que cuando finalmente se expidieron, lo hicieron sin analizar el fondo de la cuestión. Eso erosiona la confianza pública y confirma una historia de justicia militante que los santacruceños venimos padeciendo desde hace décadas, una justicia que se negó a acompañar un cambio de paradigma, que apunta a ser más justos y castigar a los que se robaron Santa Cruz”. Sergio Bucci, secretario de Medios y vocero del gobierno provincial.

Para Bucci, el fallo del Tribunal se inscribe en un patrón ya conocido: “Durante más de 30 años, la Justicia en Santa Cruz fue funcional al poder político de turno. Se nombraron jueces por afinidad partidaria y no por idoneidad, se demoraron causas sensibles y se protegió a quienes debían ser investigados. Eso es justicia militante, y es lo que la sociedad ya no tolera más”.

El funcionario agregó que “cada vez que se archiva una denuncia de corrupción, cada vez que se demora un expediente clave, cada vez que un juez se excusa para no enfrentar la verdad, se profundiza un modelo de impunidad selectiva de protección, que tanto daño le hizo a nuestra provincia”.

“El pueblo de Santa Cruz exige una justicia independiente”. Sergio Bucci.

En ese sentido, Bucci remarcó que “el pueblo de Santa Cruz exige una justicia independiente, transparente y rápida. No podemos seguir con un Poder Judicial que se demora tres años para no dar ninguna respuesta. Se debe seguir avanzando en la transformación del sistema judicial. No hay futuro posible si la justicia sigue siendo un refugio de privilegios y complicidades kirchneristas. Necesitamos jueces, idóneos e independientes, que se animen a fallar en defensa de la Constitución y no de los intereses de un sector político”.