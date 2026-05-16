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En medio del debate por el Proyecto de Ley N° 257, mediante el cual el Poder Ejecutivo provincial solicita autorización para contraer un empréstito de hasta USD 600 millones, el presidente de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC), Guillermo Polke, brindó un pormenorizado análisis en LU12 AM680.

Precisó que las autoridades provinciales, en un encuentro con el sector pyme provincial, “transmitieron que el 95% de esos fondos se van a utilizar para obras de infraestructura necesarias para cambiar la matriz productiva y económica de Santa Cruz. Desde ese punto de vista, la discusión no es si estamos a favor o en contra, sino para qué usar el dinero”, definió.

En ese sentido, marcó a las prioridades: “Si las obras van a ser cordón cuneta, nosotros decimos que no. El cordón cuneta son gastos generales que deben salir de la recaudación propia, no de un endeudamiento en moneda dura y con legislación extranjera”.

Verbes habló en conferencia de prensa sobre el proyecto de ley de endeudamiento.

Ejemplificó qué tipo de proyectos transformarían la realidad regional, mencionando la necesidad de interconectar energéticamente a localidades como El Chaltén, que actualmente queman gasoil a un costo altísimo para la provincia. “Tenemos que replicar hitos históricos como lo fue la construcción del aeropuerto de El Calafate, una inversión en infraestructura que cambió la economía de la región y la abrió al mundo. Hay que apuntar a obras de esa magnitud, como puertos estratégicos o conectividad aérea para El Chaltén”, argumentó.

Un debate ampliado

El dirigente que representa a Santa Cruz en CAME, reveló que durante el encuentro se consensuó la necesidad de convocar a un gran debate que incluya a las organizaciones sociales y, fundamentalmente, a los intendentes de todas las localidades, bajo la promesa gubernamental de que habrá obras distribuidas en toda la provincia. “Es vital que los intendentes expongan la idiosincrasia y la urgencia de cada vecino para establecer prioridades reales”, apuntó.

Asimismo, alertó sobre la errónea percepción de algunos sectores gremiales que ven en el crédito una solución inmediata para el bolsillo: “El ministro fue claro: el dinero no es para gastos corrientes. La obra pública dinamiza la economía en lo inmediato, pero se termina; si no cambia la matriz de fondo, al año tenés a los mismos trabajadores desocupados”.

Al evaluar los riesgos técnicos de contraer deuda en moneda extranjera, el presidente de la Federación Económica dijo: “Nos vamos a endeudar en dólares cuando sabemos que el dólar se puede disparar en cualquier momento y generar un ecatombe”, advirtió.

Finalmente, contextualizó la crisis de Santa Cruz dentro de la política macroeconómica del gobierno de Javier Milei, describiendo un panorama “tremendamente preocupante” a nivel federal, donde el cierre de empresas pymes pasó de 30 a 70 por día en el último año. “En el vocabulario del gobierno nacional no existe la palabra pyme ni la palabra producción. Su modelo está atado exclusivamente a un esquema extractivo representado por Vaca Muerta, el campo y la minería”, contrastó.