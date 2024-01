Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El empresario Guillermo Polke, dueño de la empresa Macro Servicios, que brinda mantenimiento de edificios escolares, salió al cruce de las acusaciones en su contra, luego de que se divulgaran supuestos pagos durante el año 2023. En conferencia de prensa, indicó: “Con mucha sorpresa tomo conocimiento de declaraciones del señor gobernador Claudio Vidal, donde me intimida, me amenaza, manifestando o poniendo en duda mi integridad como empresario, mi capacidad, poniendo en duda a la misma empresa, dando a entender cuestiones poco claras“.

“Sorpresa porque nadie del Gobierno de la provincia, de esta nueva gestión, me ha convocado para pedirme ningún tipo de explicaciones con respecto a la prestación que actualmente hacemos al Estado provincial, principalmente en la limpieza de escuelas de Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio y 28 de Noviembre” y mencionó que el 14 de diciembre le comentó la situación de la empresa al CPE. “Hago un extenso detalle de la situación y de la deuda que mantiene el Estado provincial con esta empresa, que a esa fecha rondaba los 637 millones de pesos; hoy la deuda ronda los 800 millones de pesos“. Y aclaró: “No los hacía responsables por la deuda, pero sí obviamente necesitaba, en el menor tiempo posible, una respuesta para dar tranquilidad a más de 300 trabajadores que dependen de esta actividad“.

Luego sostuvo que recibió una llamada del jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, donde “me pedía que disponga de trabajadores para la limpieza de la residencia o de Casa de Gobierno”. Desde entonces, “no hubo más comunicación”. En ese contexto, detalló que los pagos que recibió Macro Servicios durante el 2023 ascienden desde el CPE a $ 1.443 millones, con el descuento del IVA, el 3% de ingresos brutos, las tasas municipales, los sellados, que representan un 30%, quedan $ 1.000 millones. Esa suma, dividida en 12 meses más el aguinaldo, representa por mes $ 77 millones que, dividido en 350 empleados, queda un remanente de $ 222.000 que, con los descuentos de aportes y contribuciones, “queda un saldo de 144 pesos por empleado“.

“Señor gobernador, ¿dónde está el robo que usted trata de hacer que la población crea?, ¿Cuál es la irregularidad señor gobernador?, ¿por qué no me llamó y me pidió explicaciones?”, sostuvo Polke. “No use la fuerza del Estado en contra de un empresario pyme, acá están los papeles”, dijo y afirmó: “Usted acaba de poner en riesgo la fuente de trabajo de 350 trabajadores“.