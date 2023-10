Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara de Diputados de Santa Cruz inició la novena sesión ordinaria del 50° periodo legislativo, sesión que se dio en un escenario político de cara al balotaje que tendrá lugar el próximo 19 de noviembre y que pondrá en disputa la presidencia entre Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza).

Luego del quiebre de Cambiemos y el apoyo público de la ex candidata a la presidencia, Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), a la candidatura de Milei, los distintos espacios se pronunciaron al respecto. En Santa Cruz, sin ir más lejos, los distintos dirigentes hicieron referencia a lo que sucederá en noviembre. En la Cámara de Diputados, el móvil de La Opinión Austral dialogó con legisladores para conocer qué determinarán desde los distintos espacios.

Entre ellos, el actual diputado provincial José Luis Garrido (SER), electo para la diputación nacional. Conciso en sus palabras, señaló que “lo de Patricia Bullrich fue una imprudencia, se dejo llevar más por los odios y rencores de poner la figura del kirchnerismo como una política antagónica de lo que ella considera”. Mencionó, además, que “fue irrespetuosa de no haber hablado dentro del frente electoral para tomar esta decisión”.

En Santa Cruz, recordó, “lo dijo Claudio Vidal, nosotros vamos a tener una mesa de diálogo con el frente electoral Por Santa Cruz, en ese debate se va a fijar una posición política, pero no podemos dejar de ser respetuosos de todos los que lo componen”.

Reiteró que el apoyo del ala de Cambiemos, representado por Bullrich, “fue apresurado y una falta de respeto por no considerar a los partidos políticos que componen al espacio Cambiemos”. Sin embargo, aseguró que “los argentinos van a tener que tomar decisiones, esperemos en los próximos días tener esa reunión, hablaremos de forma interna para luego posicionarnos”, aseveró para cerrar.

“Creo que en esto tenemos que tener un profundo día de reflexión con respecto a todo lo que viene pasando desde ayer a hoy y realmente no todo da lo mismo en política“, agregó luego la diputada Rocío García (Frente de Todos). “Yo creo que realmente lo que los guía para poder haber hecho ese acuerdo es el odio, porque después de las denuncias, de todo lo que se han dicho en la campaña, jamás podría haber habido un acuerdo entre Bullrich y Milei. Así que me parece que el odio no puede estar más en la Argentina“, agregó.

Por su parte, el diputado Daniel Roquel (UCR), aseguró que fue “una decisión personal de Patricia Bullrich” y agregó que “todavía no hemos tenido plenario del Comité Provincial, pero, en lo personal, la verdad que no tomo una decisión, creo que la gente tendrá que entrar al cuarto oscuro y está en la libertad de votar a quien le parezca mejor de otras opciones y comprender y hacer una autocrítica de por qué la gente no nos ha acompañado”, expresó.