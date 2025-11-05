Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei confirmó en la última reunión con los gobernadores que el Gobierno Nacional dejará de transferir los fondos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos, una decisión que impactará directamente en las finanzas provinciales.

Estos recursos, que se coparticipan entre Nación y provincias, son una fuente clave para la ejecución y mantenimiento de obras viales en todo el país. En el caso de Santa Cruz, el recorte representaría una pérdida superior a los 5.000 millones de pesos, según estimaciones oficiales.

El presidente de Vialidad Provincial, Julio Bujer, expresó su preocupación y rechazo ante las medidas anunciadas por el Ejecutivo Nacional. “Estas decisiones atentan y afectan directamente a los santacruceños. Cada peso que se retira de la coparticipación vial es un tramo de ruta que no se mantiene, una obra que se frena y una comunidad que queda aislada”, señaló Bujer.

El funcionario advirtió que la quita de estos recursos podría paralizar obras en ejecución y comprometer el mantenimiento de rutas, afectando la seguridad vial y la conectividad entre localidades del interior provincial.

Los fondos derivados del impuesto a los combustibles son fundamentales para sostener el plan de obras que Vialidad Provincial viene ejecutando en distintos puntos del territorio. Desde la administración provincial remarcaron que cada proyecto vial contribuye al desarrollo económico, al turismo y a la integración regional, por lo que la decisión nacional representa un retroceso para la infraestructura y la producción.

La medida también generó preocupación en otras jurisdicciones, cuyos gobernadores coincidieron en que el recorte pone en riesgo la ejecución de obras públicas y el mantenimiento de rutas nacionales y provinciales.

En el caso de Santa Cruz, la advertencia es clara: sin esos fondos, se frenará parte del trabajo que garantiza la transitabilidad y la seguridad en las rutas, esenciales para la vida cotidiana de las comunidades.