Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves se aprobó la extensión del período ordinario de sesiones y la semana próxima es muy probable que comience el estudio del Presupuesto Provincial 2026 que tiene como principal característica un déficit estimado en $339.820 millones (11,7% de los recursos).

En ese contexto, el diputado provincial Pedro Muñoz (ARI-Coalición Cívica), pidió un debate responsable y bregó porque los dos sectores políticos que gobiernan la provincia y las localidades de Santa Cruz, puedan alcanzar un diálogo político que no deje a nadie afuera. Sobre el presupuesto, entrevistado en Radio LU12 AM680, Muñoz indicó que en comparación al del 2025 que presentaba un déficit 1,14%, con un ejecutado cuya proyección quizás termine un poco más arriba del 2%, el del 2026 es de un déficit es considerablemente mayor.

Los diputados y diputadas de los distintos bloques parlamentarios, en pleno debate en un cuarto intermedio. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

“Algunos cargan las tintas en las cuestiones macro, que tiene que ver con lo que sucede a nivel nacional, el impacto de cuestiones de las cuales dependemos, y otros con un análisis respecto a cuáles fueron los factores propios que derivaron en esta situación, entre ellos, una observancia tardía o de revisión respecto a la política de recupero de la producción, por ejemplo, en gas y petróleo, que bien podría haber menguado esta situación”, sostuvo.

Muñoz señaló que el cálculo fue establecido con algunas variables que aún hay que ver cómo se desenvuelven el año próximo, como por ejemplo, una perspectiva de un barril de petróleo establecido a $62 dólares, aunque sostuvo que en el plano internacional no está claro qué va a pasar con ese precio. “Lamentablemente seguimos dependiendo fuertemente de estos factores y no se ha revertido la famosa frase histórica del cambio de la matriz energética que tantas veces se difundió”, mencionó.

Se extendió el periodo de sesiones ordinarias en Diputados. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El legislador también observó que si bien la minería se ha incrementado, “es cierto que en el petróleo y gas ha bajado considerablemente y si se ven alguna de las proyecciones y de la propia tabla que surgen del análisis de los presupuestos, que en enero tengamos de producción 285 mil metros cúbicos de producción de gas y terminemos en septiembre en 226 mil, te habla de esta preocupación”, dijo a modo de ejemplo.

Respecto del análisis en la Cámara de Diputados, sostuvo: “Espero que tal cual como ocurrió en el año en el anterior, esté presente el equipo económico, pero que también se abra un debate serio de todos los actores, porque si esta es la proyección, va a requerir el diálogo político pero sin dejar afuera a nadie”, bregó el diputado provincial.

Antes de finalizar, Pedro Muñoz se refirió a la preocupación en los intendentes por los fondos para el pago de los aguinaldos. En ese sentido, remarcó que el jueves acompañó un pedido del diputado Carlos Santi (Unión por la Patria) que presentó un proyecto de resolución en referencia al pedido de varios municipios de ayuda económica al Estado Provincial. “Nos vamos a encontrar con estas situaciones y va a requerir ese diálogo y esa convocatoria a los sectores que hoy están dirigiendo los destinos, tanto del gobierno provincial como de los municipios, que entiendo y espero que prime esa posibilidad de discusión y de diálogo”, subrayó.